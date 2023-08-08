TBMM Genel Kurulu, "Akbelen" Gündemiyle Olağanüstü Toplandı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Adana Milletvekili Tülay Hatımoğlulları Oruç, CHP’nin çağrısı üzerine Akbelen’deki ağaç kıyımı ile ilgili olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu’nda, “Bizim bu linyit kömürüne çok mu ihtiyacımız var? Hayati bir önemde mi? Değil. Bununla ilgili uzmanların yapmış olduğu çalışma, iki buçuk sene devam edecek bu çalışmada sadece Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde bir buçuğu karşılanıyor. Kaldı ki enerji, zaten başka yerlerden karşılanıyor. Türkiye’nin şu an öyle bir çalışmaya ihtiyacı yok. Ama Limak’ın sermayesini büyütmeye ihtiyacı olduğu için AKP Limak’ın lehine bir karar alıyor” dedi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Adana Milletvekili Tülay Hatımoğlulları Oruç, CHP'nin çağrısı üzerine Akbelen'deki ağaç kıyımı ile ilgili olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, "Bizim bu linyit kömürüne çok mu ihtiyacımız var? Hayati bir önemde mi? Değil. Bununla ilgili uzmanların yapmış olduğu çalışma, iki buçuk sene devam edecek bu çalışmada sadece Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde bir buçuğu karşılanıyor. Kaldı ki enerji, zaten başka yerlerden karşılanıyor. Türkiye'nin şu an öyle bir çalışmaya ihtiyacı yok. Ama Limak'ın sermayesini büyütmeye ihtiyacı olduğu için AKP Limak'ın lehine bir karar alıyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu bugün, CHP'nin talebi üzerine Akbelen'deki ağaçların kesilmesi gündemiyle olağanüstü toplandı. AKP ve MHP milletvekilleri, daha önce vergi artışları ve zamları görüşmek üzere yapılan olağanüstü toplantıda olduğu gibi, yine TBMM Genel Kurulu Salonu'na, toplantı yeter sayısına ulaşıldığının belirlenmesinin ardından girdi.

Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Hatımoğulları Oruç, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bugün muhalefet Parlamento'yu olağanüstü toplantıya çağırdı. Bunun aynısı 25 Temmuz'da Türkiye'de artan zamlar ve yoksullukla ilgili de olmuştu fakat şimdi belki kameralar göstermiyor değerli halkımıza ama AKP sıraları bomboş. Dışarıdan bakıyorlar; izliyorlar ve birazdan gelecekler, çoğunluğu elde edecekler ve diyecekler ki biz Akbelen sorunuyla ilgilenmiyorlar ve hadi kapatıyoruz deyip gidecekler. Ne yazık ki bunu defaatle yaptılar ve bugün de yapacaklar. Umarım ki bir ezberimizi bozarlar.

"BİZDEN, BU HALKIN BİR BEKLENTİSİ VAR. AĞAÇ KESİMİNİN DURDURULMASINI, ORMAN YANGININ DURDURULMASINI İSTİYORLAR"

Bu toplantı çağrısını esasen Akbelen halkı yaptı. Antakya Dikmece halkı yaptı. Cudi eteğindeki köylerde yaşayan halklar yaptı bu Meclis'e çağrıyı. Bizden, bu halkın bir beklentisi var. Ağaç kesiminin durdurulmasını, orman yangının durdurulmasını istiyorlar. Beklentileri sadece muhalefetten değil, Cumhur İttifakı'nda vicdan sahibi milletvekillerinden de beklentileri var. Biraz sonra yapılacak oylamada da Cumhur İttifakı mensubu olan milletvekillerinin ümit ediyor ki halkımız, kendi partilerinin resmi tutumu dışında bir tutum ortaya koyarlar, seçmenlerinin sesini dinlerler, ellerini vicdanlarını koyarlar ve burada bu oylamanın kaderini değiştirebilecek bir adım atabilirler.

"TÜRKİYE'NİN ŞU AN ÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYACI YOK. AMA LİMAK'IN SERMAYESİNİ BÜYÜTMEYE İHTİYACI OLDUĞU İÇİN AKP LİMAK'IN LEHİNE BİR KARAR ALIYOR"

Bizim bu linyit kömürüne çok mu ihtiyacımız var? Hayati bir önemde mi? Değil. Bununla ilgili uzmanların yapmış olduğu çalışma, iki buçuk sene devam edecek bu çalışmada sadece Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde bir buçuğu karşılanıyor. Kaldı ki enerji, zaten başka yerlerden karşılanıyor. Türkiye'nin şu an öyle bir çalışmaya ihtiyacı yok. Ama Limak'ın sermayesini büyütmeye ihtiyacı olduğu için AKP Limak'ın lehine bir karar alıyor.

"ORMANDAKİ AĞAÇLARIN KESİLMESİ DEMEK, AYNI ZAMANDA BODRUM'UN BEŞ MİLYAR DOLARLIK TURİZM GELİRİNİ DE ORTADAN KALDIRMAK DEMEK"

Ormandaki ağaçların kesilmesi demek, aynı zamanda Bodrum'un beş milyar dolarlık turizm gelirini de ortadan kaldırmak demek. Yani bu iktidar, sadece bölgeyi susuz bırakmıyor aynı zamanda orayı, turizme açık olan bölgede de turizmi bitirecek. Yani tarımdan sonra sıra turizm sektörünü dolaylı yollarla bitirmek olacak.

"DOĞA KIYIMI BİR TEK BURADA MI HAYIR. BAKIN CUDİ DAĞINDA GÜNLERCE YANGIN DEVAM ETTİ AMA BU PARLAMENTO'DA BİR KERE BİLE GÜNDEM OLMADI"

Doğa kıyımı bir tek burada mı hayır. Bakın Cudi Dağı'nda günlerce yangın devam etti ama bu Parlamento'da bir kere bile gündem olmadı. Cudi Dağı'ndaki yangın ilk mi yaşanıyor? Hayır. Daha önce de defaatle yaşandı. Daha önce de korucular tarafından ağaçlar tek tek kesildi ve ağaçların ticareti yapıldı. Burada iki şey amaçlanıyor, bu yangında: Oradaki bölgeyi insansızlaştırmak, çoraklaştırmak, daha çok karakol, kalekol yapmak.

"HİÇBİR ZEMİN ETÜDÜ YAPILMADAN BURADA DEPREM KONUTLARI ADI ALTINDA BİR DEMOGRAFİK YAPI DEĞİŞİMİNİN HEDEFLENDİĞİNE DAİR TOPLUMDA ÇOK CİDDİ BİR KAYGI VAR"

Bu ceberut iktidarı ne yazık ki sadece bu bölgelerle sınırlı değil. Antakya Dikmece bölgesinde yine Akbelen'e benzer sorunları yaşadık ve orada yine değerli halkımız, askeri, polisin gazıyla ve copuyla karşı karşıya kaldı. İktidar ve kapitalizmin sömürü sitemi zalimliğini o kadar büyüttü ki deprem bölgesinden bile rant elde etmekte hiçbir beis görmedi. Deprem bölgesinde, depremin yaşandığı ilk günlerde seferberlik ilan etmeyip, OHAL ilan edip şimdiyse enkaz kaldırmak ve yeni inşaat yapmak için seferber olan inşaat şirketleri ve onların araçları ne yazık ki deprem günü bir tane kepçeye dahi ihtiyaç duyduğumuz zaman yanımızda değilken şimdi onların trafiğinden geçemezsiniz sokaklardan. Niye? Çünkü bu işin içinde rant var. Ama insan kurtarmak için bu iktidar bir seferberlik ilan etmedi. Şimdi Dikmece'de zeytinlik alanları keserek orada sözüm ona deprem konutları yapacaklar. Zeytinlikleri kesmek yerine daha elverişli topraklar araştırılarak, Hazine arazileri elbette kullanılarak bu konutlar yapılabilir. Bununla ilgili adres adreste çalışabiliriz. Bunun örnekleri bizde mevcuttur. Fakat bunu yapmıyorlar; zeytin kesmeyi tercih ediyorlar. Ama yine Antakya halkının şöyle bir serzenişi var: Depremde biz çok yalnız bırakıldık; sonrasında da yalnız bırakıldık özellikle Arap Alevilerin yoğun yaşadığı bölgelerin hızla kamulaştırılmasında bir art niyet görüyorlar. Çünkü, bu iktidarın, devlet geleneğinin ne kadar ötekileştirici olduğunu bu toplum bizzat yaşayarak tanık olduğu için demografik yapıyı değiştirmek için özellikle hiçbir zemin etüdü yapılmadan burada deprem konutları adı altında bir demografik yapı değişiminin hedeflendiğine dair toplumda çok ciddi bir kaygı var. Bu kaygıyı gidermek de bu Parlamento'nun ana görevlerinden birisidir.

"SORUNLAR ÇÖZÜLENE DEK BİZLER HEM PARLAMENTO'DA HEM DE PARLAMENTO DIŞINDA SİZLERLE YAN YANA OLACAĞIZ"

Bugün Dikmece halkı, Akbelen halkı bizim gruplarımızı da ziyaret etti. Parlamento'yu da ziyaret etti. Sorunlarını bize aktardı ve bizler onlara söz veriyoruz. Bu sorunlar çözülene dek bizler hem Parlamento'da hem de Parlamento dışında sizlerle yan yana olacağız. Dayanışma içerisinde olacağız."