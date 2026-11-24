Haber: Erva GÜN

(TBMM) - Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri esnasında, HGS kaynaklı icra takipleri gündeme geldi. CHP'li Gülcan Kış, 50-60 liralık otoyol geçişleri nedeniyle vatandaşlara 20-25 bin liralık icra dosyaları çıkarıldığını belirterek, bugüne kadar kaç kişiden ne kadar tahsilat yapıldığını ve haksız tahsil edilen paraların iade edilip edilmeyeceğini sordu. İYİ Partili Yavuz Aydın, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun "icra takiplerinin durdurulacağına" yönelik açıklamasını hatırlatarak "Bu skandal kamuoyuna yansımasaydı denetim mekanizmaları devreye girecek miydi?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, otoyolların yapılmasına, "yap-işlet-devret modeline" karşı olmadıklarını ancak "yap-işlet-devret" modelinin "devleti soy modeli" haline getirildiğini savundu. Yıldız, şunları söyledi:

"Kuzey Marmara Otoyolu'nun sözleşmesine bir bakın bakayım. Normalde garanti 1,9 milyar dolar. Peki o dönemin bakanı nerede çalışıyordu? Cahit Turhan bakan olduktan sonra 2'nci bir sözleşme yapıyor şirketle. O şirkete 4,9 milyar dolar tekrar ek bir sözleşme yapıyor. Yüzde 135 artış yapıyor. Peki şu an aradaki fark ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar, 4 milyar dolar. Şimdi ben size soruyorum Sayın Bakanım. Bu 4 milyar dolar halkın cebinden çıkıp kimin cebine girdi? Bizim amacımız bu ülkedeki yolsuzlukları önlemek. Sayın Bakanım, elinizi vicdanınıza koyun. İstanbul Havalimanı'nı yaptınız değil mi? Mevcut bir havalimanını neden kapattınız? Orada yapılmış 2 milyar dolarlık pisti bozdunuz. Siz o dönemde korona hastalığını bahane ederek o pisti bozdunuz. 2 milyar dolar neden çöpe attınız?"

KIŞ: "HGS SORUŞTURMASINDA KAÇ VATANDAŞTAN NE KADAR PARA TAHSİL EDİLDİ?"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialara tepki gösterdi.

HGS üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddialarını hatırlatan Kış, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'na "Yine eski bakanların, milletvekillerinin ve ailelerinin isimleri geçiyor. 50-60 liralık otoyol geçişi nedeniyle vatandaşın karşısına 20-25 bin liralık icra dosyaları çıkıyor. Siz icra işlemlerinin durdurulacağını, Adalet Bakanı da soruşturma başlatılacağını açıkladı. Peki, bugüne kadar kaç vatandaştan ne kadar para tahsil edildi? 2027 bütçesine garanti ve fiyat farkı ödemeleri için de 136 milyar lira koymuşsunuz. Şirketlerin alacağını güvence altına alıyorsunuz da vatandaşın hakkını neden aynı titizlikte korumuyorsunuz? Haksız tahsil edilen paralar vatandaşlarımıza iade edilecek mi?" diye konuştu.

Öte yandan Kış, Marmara Denizi'nde eylül ayındaki bir kaza sonucu batan Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisinde hayatını kaybeden denizcilerin ailelerinin Meclis'e geldiğini ve ailelerin "operasyonun maliyetinden, bütçe yetersizliğinden ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmamasından bahsedildiğini" kendilerine aktardıklarını söyledi. Kış, "Sayın Bakan, bu insanlar yakınlarının naaşlarını istiyorlar. Arama çalışmalarını neden durdurdunuz? Teknik bir engel mi vardı? Yoksa maddi bir engel mi vardı? Eğer mesele paraysa bunun çözüm yeri zaten bugün oturduğumuz bu komisyon, Sayın Bakan. 867 milyar 900 milyon liralık bütçe açıkladınız. Bu ailelere bir mezar başında dua edebilme imkanı sağlayacak kaynağı mı bulamadınız? Arama çalışmalarını yeniden başlatacak mısınız? Aileler adına soruyorum" ifadelerini kullandı.

AYDIN: "UYGULAMADAN SORUMLU OLANLAR HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTINIZ MI?"

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın da komisyonda yaptığı konuşmada, Bakan Uraloğlu'nun "icra takiplerinin durdurulacağına" yönelik açıklamasını hatırlatarak, bu sorunların çözüleceğine inanmak istediklerini belirtti. Aydın, şöyle konuştu:

"Ancak açıklamanızda icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca yüzde 0,43'ünü oluşturduğunu söylediniz. Yüzdelik olarak küçük görünüyor da Sayın Bakanım, sizin açıkladığınız rakamlara göre, 2025 yılında otoyol ve köprülerden 1 milyar 122 milyon geçiş yapılmış. Dolayısıyla 2025 yılında otoyol ve köprülerde yapılan geçişlerin yüzde 0,43'ü yaklaşık 4,8 milyon geçişe karşılık geliyor, Sayın Bakanım. Sizin yüzde 0,43'ü hangi dönem ve hangi geçişler üzerinden hesapladığınızı bilmiyoruz tabii. O halde kaç icra dosyasının açıldığını, kaç vatandaşımızın etkilendiğini, toplam ne kadar tahsilat yapıldığını açıklamanız gerekmektedir. Fon soygununda olduğu gibi bu skandal da kamuoyuna yansımasaydı denetim mekanizmaları devreye girecek miydi? Vatandaşın mağduriyetinin ortaya çıkması için illa bir skandalın patlak vermesi mi gerekiyor? Peki, bu uygulamalardan sorumlu olanlar hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma başlattınız mı?"

DALGIN: "BİN 1330 LİRALIK HGS GEÇİSİ 32 BİN LİRAYA ÇIKTI"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, HGS icralarında "vatandaşın isyan ettiğini" söyleyerek, Bakan Uraloğlu'na bugüne kadar takip edilen icra dosyalarında Bakanlık olarak ne yapılacağını sordu. İcra yoluyla insanların çok ciddi paralar ödediğine dikkati çeken Dalgın, "Mesela 2 bin 440 liralık geçiş ücreti 13 bin 400 lira olarak ödendi. Bin 330 liralık geçiş 32 bin liraya çıktı. Mahkemede de borçlu olmadığını ispat edenler oldu. Bunlarla alakalı bir tasarrufumuz olacak mı? İcralar durduruldu, onu biliyorum. Ama geçmişe dönük vatandaşımızla alakalı bir iyileştirmede bulunulacak mı? Kamunun yaptığı yol ve köprü ücretleri, hani o müteahhitlere ihale edilenler değil de gerçekten devletin yaptığı, kamunun işlettiği yollar ve köprüler... Yüzde 27,8 gibi bir yeniden değerleme oranıyla karşı karşıyayız. Fakat hükümetimizin enflasyon hedefi yüzde 21. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yüzde 27,8'lik yeniden değerleme oranını yeniden belirleme yetkisi var. Yalnız bu yetkiyi kullanacak mı? Yoksa vatandaş enflasyonun neredeyse yedi puan üzerinde zamla karşı karşıya kalacak mı?" diye konuştu.

ATMACA: "DEMİR YOLUNA GEREKEN ÖNEM VERİLMEMİŞTİR"

Yeni Yol Grubu Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, 25 yılda demir yolu yatırımlarında yüzde 30 civarında artış olduğunu belirterek, "Aynı dönemde bölünmüş yolda yüzde 397, otoyolda yüzde 25 civarında artışlar var. Bu, Bakanlığınızın ulaşım politikalarına bakışını ortaya koyan bir durumdur. Kara yolu taşımacılığı her yönüyle problemli bir taşımacılık. Hızlı tren hatlarının mesafeleri dikkate alındığında bu hatlar hala çok gerilerde. Hızlı tren olgun hale getirilmediği için aslında varılması gereken süreden çok daha uzun sürede yolculuk yapılıyor. Örneğin Bursa-Ankara-İstanbul arası yaklaşık üç buçuk saat. Birçok hızlı tren yolu hızlı bir şekilde açıldı ama maalesef eksikleri, aktarmalardaki eksikleri devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA