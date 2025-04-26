TBMM Başkanı, Papa Franciscus'un Cenaze Töreni'ne Katılacak

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'da düzenlenecek cenaze törenine Türkiye'yi temsilen katılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum Valiliğine ziyarette bulunacak, Palandöken Ekonomi Forumu Açılışı, KUDAKAF'25 Kariyer Fuarı Açılışı ile EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Erzurum/13.10/14.00/16.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenişehir Miting Alanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Mersin/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Palandöken Ekonomi Forumu Açılışı, Atatürk Üniversitesi KUDAKAF'25 Kariyer Fuarı Açılışı ve EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'nde yer alacak.

(Erzurum/14.00/16.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Balkan Ülkeleri Sağlık-İş Forumu"na katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Edirne/13.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde partisinin genişletilmiş il divan toplantısında konuşacak.

(Rize/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi, ?Dünya Veteriner Hekimler Günü programı ile Türkiye Yüzyılında Şehir ve Tarım Paneli'ne katılacak.

(Mardin/09.30/Ankara/13.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulukışla hızlı tren şantiyesinde incelemede bulunacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Karaman/12.30/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenlenecek, ardından naaşı Roma'daki Azize Büyük Meryem Bazilikası'nda defnedilecek.

(Vatikan/Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ülkeleri Turizm Bakanları Toplantısı'na, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde EİT ülkeleri adına hatıra ormanı fidan dikim seremonisine, Palandöken Ekonomi Forumu'na ve EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Erzurum/10.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 33. haftasına Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor ve Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Sivas/16.00/Muğla/Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Nesine 2. Lig'in 33. haftası, Kırmızı Grup'ta oynanacak bir maçla başlayacak.

3- Nesine 3. Lig gruplarında 30. hafta müsabakaları oynanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, Beşiktaş Fibabanka-Manisa Basket Divissa ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Lassa maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.30/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

6- Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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