Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve taleplerini not aldırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, depremzedelerle bir araya geldi

ADIYAMAN Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi.

Kurban Bayramı'nın birinci günü Adıyaman'a gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk olarak ziyaret ettiği Adıyaman Valiliği sonrası Yeni Mahallede yer alan K-8 Konteyner kenti ziyaret etti. Burada depremzedelerle bir araya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, depremzedelerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Başkan Kurtulmuş, depremzedelerin taleplerini de tek tek not aldırdı.