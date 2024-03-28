TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye olarak güçlü bir şekilde ayakta durmak zorundayız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye olarak bu coğrafyada güçlü bir şekilde ayakta durmak zorundayız. Ama hepsinden önemlisi millet olarak birlik, beraberlik içerisinde, sosyal dayanışmamızı tam manasıyla gerçekleştirmiş ve bir kardeş millet olarak hep beraber hareket eden, 85 milyon olarak dünyaya karşı sağlıklı bir duruş sergilemek mecburiyetindeyiz." dedi.

Sultanbeyli'de sivil toplum kuruluşları (STK), iş insanları ve kanaat önderleriyle buluştuğu iftar programında konuşan Kurtulmuş, Sultanbeyli'deki vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ramazanın hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, ramazanda dünyanın dört bir yanında yiyecek ekmeği, içecek suyu olmayan hatta sofralarına emniyet içerisinde oturamayan yüz milyonlarca Müslümanın varlığının herkesin yüreğini burktuğunu vurgulayarak, "Bu vesileyle, bu iftar sofrasında da Gazze'nin direnişçi halkını, Gazze'nin insanlarını saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Onlara Cenabıallah'ın katından görünmez ordularıyla nusret indirmesini temenni ediyoruz. İnsanlık dersi veren Gazze'nin bütün halkına Cenabıallah'tan ve insanlıktan destek bekliyoruz." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye olarak dünyanın en önemli çatışma, gerilim alanlarının tam merkezinde olunduğunu belirtti.

Kendilerinden başkasına bu dünyayı bir şekilde dar etmek için ortaya çıkan güçlerin, dünyayı süratle Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru sürüklediğini ifade eden Kurtulmuş, 6 aya yakın süredir Gazze'de yaşananların, modern zamanlarda karşılaşılan en büyük insani kıyım ve katliam olduğunu kaydetti.

Gazze'de bir soykırım yaşandığını, insanlığın da buna karşı seyirci kaldığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde Rusya-Ukrayna arasında devam eden, yüz binlerce insanın öldüğü, şehirlerin yakıldığı bu savaş sırasında, en son Moskova'daki terör saldırısıyla birlikte meselenin yeni bir boyuta taşınmak üzere olduğunu görüyoruz. Karadeniz'de, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da merkezinde bulunduğumuz bu coğrafyada gerçekten büyük gerilimlerin, büyük çatışmaların olduğuna şahidiz. Türkiye olarak bu coğrafyada güçlü bir şekilde ayakta durmak zorundayız. Ekonomik, siyasi bütün alanlarda güçlü olmak, savunma sanayinde güçlü olmak zorundayız. Ama hepsinden önemlisi millet olarak birlik, beraberlik içerisinde, sosyal dayanışmamızı tam manasıyla gerçekleştirmiş ve bir kardeş millet olarak hep beraber hareket eden, 85 milyon olarak dünyaya karşı sağlıklı bir duruş sergilemek mecburiyetindeyiz. Ayrılığı gayrılığı, aramızdaki farklılıkları bir şekilde ayrılık vesilesi kılarak değil, bunları bir zenginlik vesilesi olarak görüp, milli hassasiyetlerimiz etrafında bütünleşmek mecburiyetindeyiz.

Bu coğrafyada zayıf olanın tutunma ihtimali yoktur. Onun için biz 'güç-kuvvet' derken, 'Cumhuriyetimizin ikinci asrını sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı haline getirelim.' derken kastettiğimiz budur. Tam manasıyla her alanda güçlü olan bir Türkiye, güvenlik ve istikrar içerisinde yoluna devam eden bir Türkiye... Türkiye olarak sağladığımız bu güvenlik ve istikrar iklimini daha da kuvvetlendirerek devam ettireceğiz."

Sultanbeyli'nin her zaman Türkiye'nin manevi iklimine sahip olduğunu, Anadolu irfanını bütünüyle bugün de zengin bir şekilde taşıdığını, Türkiye'nin birliğinin, dirliğinin sembolü olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu özelliğinizle Türkiye'nin istikrarlı yürüyüşüne sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Türkiye'nin güvenlik içerisinde daha güçlü yarınlara doğru ilerlemesi için var gücünüzle destek vereceğinizden hiç şüphemiz yoktur." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin bu bölgede güçlü durmasının, bölgedeki sorunların çözülebilmesi için gereklilik ve bir avantaj olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Gazze diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin ilk günden itibaren Gazze meselesinin çözülebilmesi için büyük bir mücadele verdiğini belirten Kurtulmuş, tüm temaslardaki ana konunun acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, İsrail'in, Netanyahu ve çetesinin durdurulmasının uluslararası alanda en çok mücadele verdikleri konuların başında geldiğini ifade etti.

Kendisinin de bu sürede 100'ün üzerinde meclis başkanı, hükümet başkanı ve devlet başkanıyla görüşmeler yaptığını, 6 uluslararası toplantıya katıldığını çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Tüm bu görüşmelerimizde Türkiye'nin barış perspektifini, bu coğrafyanın selamet içerisinde olması için ortaya koyduğu fikirleri hep muhataplarımıza anlattık. Özellikle Gazze diplomasisi diyebileceğimiz; Gazze'nin durumunun iyileştirilmesi, oradaki baskıların ortadan kaldırılması için var gücümüzle mücadele ettik. Ancak öyle görünüyor ki Netanyahu ve çetesi bundan sonra bu konuyla ilgili olarak arkasına aldıkları destekleri yavaş yavaş kaybediyor. Bundan sonra yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde Türkiye'nin öncülüğüne ihtiyaç vardır. Türkiye olarak yeryüzünde yeni bir düzenin, yeni bir siyasal sistemin kurulabilmesi için mücadele etmeye mecburuz. 'Dünya 5'ten büyüktür.' derken laf olsun diye, başkalarına ayar vermek için bu sözü söylemiyoruz. Bu dünya bu şekliyle devam etmez."

"Türkiye çok mesafe almıştır ama daha gideceğimiz çok yol var"

Birleşmiş Milletler'de, neredeyse milletlerin çoğunluğunun İsrail'in karşısında yer almasına rağmen başta Amerika olmak üzere bazı devletler siyonist rejime destek olduğu için hiçbir sonuç alınamadığını aktaran Kurtulmuş, "En son Amerika, dünya kamuoyundan ve özellikle kendi kamuoyundan çekindiği için çekimser kaldı. Mahcup bir şekilde, 'Bu konuda benim fikrim yok.' dedi. Aslında sadece kendisini, Netanyahu ve çetesinin işlediği insanlık suçlarından uzak tutmak için bu manevrayı yapıyor. Ama bu bile bir adımdır. Yeter ki sonuç alalım." diye konuştu.

Kurtulmuş, dünyada zalime 'dur' diyecek, mani olacak bir sistemin kurulmasının şart olduğunu belirterek, "Bunun için de Türkiye, Allah'ın izniyle öncülük yapacaktır." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, hem İsrail'in Gazze'deki zulüm ve katliamının hem de diğer bölgelerdeki çatışmaların sona erdirilmesinin tüm insanlığın hayrına olacağını söyledi.

Barışa, adalete, hakkaniyete ve insanlığa dayalı güçlü bir küresel sisteme ihtiyaç olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Bütün devletlerin egemen eşitliği." ve "İnsanların yaratılışta eşitliği" prensibinin dünyada mutlaka sağlanması gerektiğini vurguladı.

Gelecek dönemde Türkiye'nin öncelikli meselesinin güvenlik ve istikrar olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye çok mesafe almıştır ama daha gideceğimiz çok yol var. Bu mesafeyi de hep birlikte yürüyeceğiz. Güçlü bir şekilde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, milli hedefler istikametinde kenetlenerek, küresel ölçekte ortaya koyduğu hedeflerine de inşallah ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.