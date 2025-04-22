TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılının mutlaka Türkiye Yüzyılı olarak, yani dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için canla, başla, gayretle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefimizin en önemli gücünü ise şüphesiz evlatlarımız, çocuklarımız oluşturuyor. Burada bulunan her bir çocuğun parlak geleceği, Türkiye'nin parlak geleceğidir." dedi.

Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Meclis bahçesinde düzenlenen "Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları", "7 Bölge 7 Eser 23 Nisan Konseri" ve "TBMM Kupası" ödül töreni etkinliklerinde konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'nin gölgesi altında ve manevi ikliminde çocukları ağırlamaktan, onlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, törenin gerçekleşmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile etkinliğe katkı veren kurumların yöneticilerini tebrik etti. Kurtulmuş, geçen yıl yapılan törenlere ilave olarak 7 bölgeden 7 eserin yer aldığı "23 Nisan için Haydi Bir Şarkı Yazalım" konserine katkıları dolayısıyla TRT'ye teşekkür etti.

Geçen yıl 50 bine yakın ziyaretçinin TBMM bahçesindeki etkinliklere katıldığını anımsatan Kurtulmuş, bu sayının bu sene daha fazla olmasını beklediklerini söyledi.

Ulus'taki Birinci Meclis'in açılışında yapılan en önemli vurgunun, "milli egemenlik" olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bu milletin egemenliğine, bağımsızlığa sahip çıkmak; milletten başka hiçbir gücün olmadığını, milletten başka hiçbir beşeri gücün önünde eğilmeyeceğimizi ilan etmek, TBMM'nin ilk hedefi, ilk vazifesiydi. Bu çerçevede daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı halinde milletimize bayram olarak hediye edilen bugünün ilk anlamı, milli egemenliğe sahip çıkmaktır." diye konuştu.

"Hiç şüphesiz millet adına, milleti temsil eden vekiller aracılığıyla milli irade bu binada tecelli ediyor olsa da aynı şekilde milli irade, milletin bulunduğu her yerde ortaya çıkan iradedir" ifadesini kullanan Kurtulmuş, milli iradenin, çarşıda, pazarda, köyde, kentte, vatandaşın gönlünde ve zihinde milletini, milli değerlerini, vatanını korumak için ortaya koyduğu iradenin tamamı olduğunu vurguladı.

Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sadece resmi bir bayram olarak kutlamanın ötesinde, bir "millet bayramı" haline dönüştürmenin en temel vazifelerinden olduğunu belirtti.

"Türkiye, dünyanın parmakla gösterilen yıldız ülkelerinden birisi olacak"

TBMM, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan bu etkinliğin uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Millet Bahçesi Çocuk Bahçesi kavramıyla da aslında bu bayramın ikinci ayağını hatırlatmak istiyoruz. Cumhuriyet, sadece değerlerimize sahip çıkmak, sadece milli egemenliği hatırlamak, sadece bugünü değerlendirmek ve bugüne ait işler yapmakla da ileriye gidecek değildir. Dolayısıyla Cumhuriyet'i daha ileriye taşımak için Cumhuriyet'i sonraki nesillere aktaracak olan evlatlarımızı güçlü kılmak, onlarla birlikte çocuk bayramı olarak ilan ettiğimiz bu bayramı, genç nesillerin, çocuklarımızın, evlatlarımızın sırtında ileriye taşımak da hepimizin sorumluluğudur.

Bu çerçevede ikinci asrına girdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılının mutlaka Türkiye Yüzyılı olarak, yani dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için canla, başla, gayretle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefimizin en önemli gücünü ise şüphesiz evlatlarımız, çocuklarımız oluşturuyor. Burada bulunan her bir çocuğun parlak geleceği, Türkiye'nin parlak geleceğidir. Burada bulunan her bir çocuğumuzun milli, manevi değerleriyle mücehhez olarak yetiştirilmesi, çağın gereklerine uygun; fikri, ilmi, donanımlarla donatılması, Türkiye Yüzyılı'nın gerçek bir hedef olarak en kısa sürede gerçekleşmesinin teminatıdır. Bu vesileyle hem ülkeyi yönetenler olarak bizlere hem millet adına burada karar veren TBMM'ye hem icraatı gerçekleştiren başta bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımız olmak üzere hepimize düşen, evlatlarımızı en güçlü, en donanımlı şekilde yetiştirmektir. Bu gayretle yolumuza devam ediyoruz. İnanıyoruz ki burada gördüğünüz çocuklar bizim yaşadığımız Türkiye'den çok daha güçlü, çok daha büyük, çok daha müreffeh ve dünyada lider olan bir Türkiye'yi gerçekleştirecek. Onların omuzlarında Türkiye, sadece muasır medeniyetler seviyesine yetişmeyecek, muasır medeniyetler seviyesinin de çok daha fazla üstüne çıkacak, çok daha fazla önüne geçecektir."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Türkiye'nin değerleriyle buluşmanın, hep birlikte ortak, milli ve manevi değerlerde bütünleşmenin bir aracı olarak; Türkiye'nin parlak geleceğinin hazırlayıcısı olan gençlerin, çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesinin hatırlandığı önemli bir milli gün olarak gördüklerini ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye büyük mesafeler almış, önüne büyük hedefler koymuştur. Hep beraber adım adım, ay ay, yıl yıl bu hedeflerimize daha güçlü şekilde ilerliyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye, her sene biraz daha güçlü, her dönem daha ileriye gidecek ve Türkiye, dünyanın parmakla gösterilen yıldız ülkelerinden birisi olacaktır." şeklinde konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte gerçekleştireceğiz"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcından bugüne kadar güçlü bir şekilde gelmesinde büyük emeği olan, Kurtuluş Savaşı'nın o zor günlerini büyük bir milli iradeyle kuşanarak o zor günlerde Milli Mücadele'yi veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları başta olmak üzere Cumhuriyet'e katkıda bulunan herkesi saygıyla yad etti.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültürümüzde, medeniyetimizde, sanatla bilgiyi birleştirebilmiş olan bir milletiz. Sporla ahlakı birleştirmiş olan bir milletiz. Teknolojiyle bilimi birleştirmiş olan bir milletiz. Geçmiş dönemlerde dünyanın lideri olan atalarımız bu üçünü bir araya getirebildiği için dünyada çok büyük mesafeler aldılar ve 4 iklim 7 kıtayı yönetme imkanına kavuştular. Bu çerçevede inşallah biz de bu üç alanda; sporda, kültürde ve teknolojide milli değerlerimizi kuşanarak daha ileri gideceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından TBMM, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen yarışmalarda başarılı olan çocuklara madalyaları verildi.

Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Etkinlikleri Kupası kapsamında basketbol, badminton, tenis, yüzme, okçuluk, bocce, satranç, jimnastik ve özel sporcular kategorisinde dereceye girenler ödüllerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ilkokullar arasındaki resim; ortaokullar ile imam hatip ortaokulları arasındaki resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece giren öğrencilere hediyeleri ve madalyaları da verildi.

Ödül töreninin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekilleri, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ödül alan öğrenciler, 7 Bölge 7 Eser 23 Nisan Konseri'nde şarkıları seslendiren koro öğrencileri ve halk oyunları ekibiyle fotoğraf çektirdi.