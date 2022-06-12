Tatvan'da "Üç Boyutlu Maket Sergisi" açıldı Tatvan ilçesindeki İstasyon İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri "Üç Boyutlu Maket Sergisi" açtı. Tatvan ilçesindeki İstasyon İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri "Üç Boyutlu Maket Sergisi" açtı. Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi'nde açılan sergiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Halil Akhan, Nevzat Ulus ve İbrahim Aydın da katıldı. Öğrencilerin hazırladığı üç boyutlu maketler ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. Sınıf öğretmeni Elif Büyükdere, yaptığı açıklamada, öğrencilerin öğrendiği bilgilerin kalıcı hale gelmesini istediklerini söyledi. Sergilerine vatandaşların ilgi gösterdiğini belirten Büyükdere, "Öğrencilerimizin yaptığı resim ve yağlı boya tablolarını sergileme fırsatı bulduk. Sınıfta uyguladığımız masal köşemizi de buraya taşıdık. Sergimizi ziyaret eden herkese teşekkür ederim." dedi. AA / Servet Taşdemir - Güncel milli eğitim bakanlığı Hisarcık Tatvan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tatvan'da 'Üç Boyutlu Maket Sergisi' açıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.