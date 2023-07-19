Taşköprü Sarımsağının Hasadı Devam Ediyor

Selenyum bakımından dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak Avrupa Birliği tarafından da tescillenen Taşköprü sarımsağının hasadı devam ederken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'Sarımsak Hasadı Tarla Günü' düzenlendi. Sarımsağın hasadını yapan kadınlarla bir araya gelen yetkililer, Taşköprü sarımsağı hakkında bilgi aldı. Taşköprü sarımsağı, coğrafi işaretli bir ürün olarak Türkiye ve dünyada tanınmaktadır.

Selenyum bakımından dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak Avrupa Birliği tarafınca da tescillenen Taşköprü sarımsağının hasadı devam ederken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Sarımsak Hasadı Tarla Günü" düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen dünyaca ünlü Taşköprü Sarımsağının Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hasadı devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kastamonu'da Ayvalı köyünde "Sarımsak Hasadı Tarla Günü" düzenlendi. 20 ila 45 TL arasında değişkenlik gösteren fiyatlarla satışı yapılan Taşköprü Sarımsağının hasadını yapan kadınlarla bir araya gelen Vali Avni Çakır, Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Taşköprü sarımsağı hakkında çiftçilerden bilgiler aldı.

Vali Çakır, milletvekilleri Uluay ve Ekmekci, beraberindeki heyet ile birlikte bir süre tarlada çalışanlarla sohbet ederek sarımsak topladı.

"Karekod sistemi ile Taşköprü sarımsağını tarladan sofraya kadar takip ediyoruz"

Taşköprü'nün Ayvalı köyünde sarımsak hasadının devam ettiğini belirten Vali Avni Çakır, "Bugün sarımsak hasadına bizlerde eşlik etmek istedik. Sarımsak hasadı Taşköprü'de bir bayram havasında kutlanıyor. Gerçekten de bir yıldır bu anı bekliyor Taşköprülüler ve Kastamonulular. Bizim coğrafi işaretli ürünümüz. Tabiri caizse Kastamonu'nun dışarıdaki en üst seviyedeki tanıtım yüzü. Kalitesi ile sadece Türkiye'de değil dünyada haklı bir yere sahip. Bu sene yaklaşık 25 bin dönüm sahada ekim gerçekleştirdik. Yaklaşık 1 haftadır sökümler başladı. Ağustos'un ilk haftasında sökümler bitecek. 25 bin ton civarında da bir rekolte beklentimiz bulunuyor. Bu tahminlerimizi karşılayan bir rekolte. Bu sene yağışlar bölgemizde biraz yoğun oldu. Bunun faydaları da oldu ama bazı bölgelerimizde verimliliğinde kısmi düşüklüğe sebep vermekle birlikte genel olarak çiftçimizi memnun eden bir durum söz konusu oldu. İnşallah pazarda da hak ettiği fiyatı emeği alacak. Çiftçilerimizin yüzü gülecek. Bizler, tüm kurumlarımızla birlikte coğrafi işaretli ürünümüzün doğallığını koruması ve orijinal haliyle devam etmesi için yabancı tohumların bölgemize girmemesi konusunda çalışmalarımız sürüyor. Sarımsak, toprakla buluştuğu an bunların karekodu ile takibi, pazarda vatandaşımıza ulaşana kadar bu süreci ciddiyetle takip ediyoruz. Bizler bu ünü kolay almadık İnşallah kolay kolayda bırakmak istemiyoruz. Çünkü Taşköprü sarımsağı, onlarca sarımsak arasında aroması ve kalitesi ile fark edilen bir ürün. Bu anlamda tüm bileşenleriyle birlikte çalışıyoruz. Hasadımız, tüm çiftçilerimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Kadınlarımız, sarımsağı gerçekten gelin saçı gibi örüyor"

Taşköprü sarımsağının hasadında çalışan kadınların sarımsağı gelin saçı gibi ördüğünü söyleyen Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise, "Sarımsak ile toprağın sevdası asırlar öncesine dayanıyor aslında. Ama en büyük teşekkürü bence Taşköprü sarımsağını Taşköprü yapan Taşköprülü kadınlarımızdır. Onlar dikiyor, onlar kurutuyor, onlar seriyor. Sarımsağı gerçekten gelin saçı gibi örüyorlar. Kadınlarımıza da ayrıca emekleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Emekleri var olsun, hasadımız hayırlı bereketli olsun" diye konuştu. - KASTAMONU