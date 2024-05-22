LEV hangi takım, açılımı ne? UEFA Kupası Finali Leverkusen hangi ülkenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak final maçında İtalyan ekibi Atalanta ilk, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ikinci kupayı hedefliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için İrlanda'da mücadele edecek. LEV hangi takım, açılımı ne? UEFA Kupası Finali Leverkusen hangi ülkenin takımı?

LEV HANGİ TAKIM, AÇILIMI NE, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Bayer Leverkusen-Atalanta maçı, 22 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı ve TSİ 22.00'de başlayacak final müsabakası, TV8 ile Exxen'den canlı yayımlanacak.

Finalin oynanacağı 51.711 bin kişi kapasiteli Dublin Arena, 2010 yılında açıldı. Dublin Arena, 2011 yılında Porto'nun Braga'yı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştı.

(LEV) LEVERKUSEN HAKKINA

Bayer Leverkusen, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Leverkusen şehrinde kurulan spor kulübü. Genel olarak futbol takımıyla tanınsa da atletizm ve basketbol gibi branşlarda da aktiftir.

1904 yılında ünlü ilaç firması Bayer tarafından kurulmuştur. Futbol takımının Avrupa kupalarındaki ilk başarısı 1987-88 sezonunda İspanyol ekibi Espanyol karşısında UEFA Kupası'nı almasıdır. Bunun dışındaki bir diğer Avrupa başarısı ise 2001-02 sezonunda sürpriz bir şekilde Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasıdır. Ancak finalde Real Madrid'e karşı 2-1 yenilmiştir. İlk lig şampiyonluğunu yaşadığı 2023-24 sezonunu ise namağlup kapatarak, bunu başarabilen ilk ve tek Alman takımı olmuştur.