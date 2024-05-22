FENERBAHÇE'DEN BOMBA GELİŞME! Mert Yandaş ile yeni anlaşma sağlandı mı?

Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcusu Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme imzalama kararı aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimi kazanırsa Mert Hakan ile masaya oturacak. FENERBAHÇE'DEN BOMBA GELİŞME! Mert Yandaş ile yeni anlaşma sağlandı mı? İşte merak edilenler...

MERT YANDAŞ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI MI?

Süper Lig devi Fenerbahçe'de 1-0 kazanılan Galatasaray derbisinde maç öncesi ve sonrasıyla yaptıklarıyla gündem olan olan Mert Hakan Yandaş hakkında karar verildi.

ALİ KOÇ İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mert Hakan ile el sıkıştı. Seçim kazanılırsa imzalar atılacak. Görüşmeler arasında 29 yaşındaki yaşındaki futbolcunun, "Fenerbahçe ile pazarlık yapmam. İsterseniz boş mukaveleye imza atayım" dediği de öğrenildi.

9 KEZ SKORA KATKI VERDİ

Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan başarılı futbolcu, bu sezon 27 maçta 3 gol, 6 asistlik performans gösterdi.