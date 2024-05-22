Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman hangi platoda, ilçede çekiliyor? Kuruluş Osman dizi çekimleri nerede?

Kuruluş Osman nerede çekiliyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman hangi ülkede, hangi ilde, hangi ilçede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da yapılmaktadır. Kuruluş Osman dizisinin hemen hemen bütün sahnelerinin çekimleri, İstanbul Beykoz'da yaklaşık 300 dönümlük bir plato üzerine kurulmuş olan kaleler, hanlar, camiler ve hamamlarda yapılmaktadır.

KURULUŞ OSMAN HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuruluş Osman her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?