Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 38. ve son hafta maç programını duyurdu. Şampiyonun kesin olarak belli olacağı maçlardan Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor Galatasaray karşılaşmaları 26 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Konyaspor Galatasaraymaçı ne zaman?

KONYASPOR GALATASARAYMAÇI NE ZAMAN?

TFF, büyük heyecana sahne olan ve şampiyonluk yarışının son haftaya kaldığı Trendyol Süper Lig'de 38. ve son haftanın programını açıkladı.

Sezon başından beri kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçları aynı saatte oynanacak.

İşte sezonun son haftasının programı;

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