ATA hangi takım, açılımı ne? UEFA Kupası Finali Atalanta hangi ülkenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak final maçında İtalyan ekibi Atalanta ilk, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ikinci kupayı hedefliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için İrlanda'da mücadele edecek.ATA hangi takım, açılımı ne? UEFA Kupasi Finali Atalanta hangi ülkenin takımı?

ATA HANGİ TAKIM, AÇILIMI NE, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Bayer Leverkusen-Atalanta maçı, 22 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı ve TSİ 22.00'de başlayacak final müsabakası, TV8 ile Exxen'den canlı yayımlanacak.

Finalin oynanacağı 51.711 bin kişi kapasiteli Dublin Arena, 2010 yılında açıldı. Dublin Arena, 2011 yılında Porto'nun Braga'yı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştı.

(ATA) ATALANTA HAKKINA

Atalanta Bergamasca Calcio SpA, İtalyan futbol kulübü. Serie A'da mücadele eden Atalanta Bergamo mavi-siyah renklere sahiptir. Kulüp 1907 yılında kurulmuştur. Maçlarını 26.638 kişilik Stadio Atleti Azzurri d'Italia'da oynamaktadır. Bulunduğu şehir olan Bergamo çok önemli bir Yunan tarihine sahiptir. Mitolojik ögeler taşır.

Atalanta ilk kez 1929'da İtalya Ligi'ne katıldı. Ve ilk kez 1937 yılında lige veda edip küme düştü. 1940 ve 1959 yıllarında tekrar birinci lige yükseldi. Sonraki sezon tekrar Serie B'ye düştü.

Serie A'daki en büyük başarısı 1948 yılındaki 5'incilik. Kulüp 1981 yılında Serie C1 de mücadele etti ve tekrar Seri B'ye yükseldi. Ertesi sezon ise Serie A'ya yükselme başarısını yakaladı. Atalanta 1988, 1995, 1998 ve 2005 yıllarında Serie B'ye düşme üzüntüsü yaşadı.

1963 yılında Coppa Italia'yı kazandı. Avrupa'daki en büyük başarıları ise 1988 yılındaki UEFA Kupa Galipleri Kupası'ndaki yarı final ve 1991 yılındaki UEFA Kupası çeyrek finali ayrıca 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi' nde çeyrek final oynama başarısı göstermiştir.