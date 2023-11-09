Tarihi Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 30. yılında anma töreni düzenlendi

Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nün, Hırvat birliklerinin top atışları sonucu yıkılmasının 30'uncu yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Osmanlı Devleti'nin Bosna Hersek'teki en önemli eserlerinden olan ve Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 30'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen tören, köprünün yıkılma saati olan 10.16'da sirenlerin çalınmasıyla başladı.

Anma törenine katılanlar, köprünün altından geçen Neretva Nehri'ne karanfiller bıraktı.

Şehirde yaşayan gençler cesaretlerini sergilemek için atlama platformu olarak kullanılan Mostar Köprüsü'nde "sessiz atlayış" gerçekleştirdi.

Atlayıcılar Kulübü Başkanı Lorens Listo, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşananların unutulmaması için geçmişte olduğu gibi bu yıl da sessiz atlayış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Listo, köprünün, etnik köken ve dini inanç fark etmeksizin Mostar'da yaşayan herkes için önemli olduğunu kaydetti.

Aktör Sasa Orucevic de yıllar önce yaşananlardan insanlığın ders almadığını belirterek "İnsanların öldürülmesini durdurmak önemli. Umarım birilerinin aklı başına gelir ve insanca düşünmeye başlarız" dedi.

Köprüden atlayan Harun Bajgoric, köprüden atlamanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu ve bunu yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Mostar Köprüsü, 2004'te yeniden açıldı

Savaşta Hırvat Savunma Konseyine (HVO) bağlı topçu birliklerinin, 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan Mostar Köprüsü, bir gün sonra saat 10.16'da yıkıldı.

Asırlar boyunca farklı kültür ve medeniyetleri birbirine bağlayan bu köprünün yıkılması, Bosna'daki savaşta dünya kamuoyunun en fazla tepkisini çeken olaylardan biri oldu.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülke ve uluslararası kuruluşların desteğiyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü, 2004'te görkemli bir törenle açıldı.

Mostar Köprüsü, iki yakasına uzanan eski Mostar şehriyle 2005'te UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.