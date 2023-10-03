Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sakarya'da söyleşiye katıldı

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı.

Halil Kocacık Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide konuşan Oda Başkanı Erdinç Atalay, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirdikleri programda Ortaylı'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit ve gazileri minnetle andıklarını ifade eden Atalay, Cumhuriyetin kendilerine bırakılmış ve gelecek nesillere aktarılması gereken emanet olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet dönemi ve öncesinde yaşananları katılımcılara anlatan Ortaylı, soruları cevapladı.

İlber Ortaylı'ya program sonunda tablo hediye edildi.