Tankerde yanarak hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi
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Erzurum'un Tortum ilçesinde yakıt dolu tankerin devrilerek yanması sonucu hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi. Tankerde hayatını kaybeden sürücünün Oltu'da petrol işletmeciliği yapan Mehmet Nuri Çelebi olduğu belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası öğrenilen Çelebi'nin aslen Diyarbakırlı olduğu, Oltu'da ikamet ettiği öğrenildi.
Tankerde yanarak hayatını kaybeden sürücünü kimliği belirlendi
ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesinde yakıt dolu tankerin devrilerek yanması sonucu hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi.
Tankerde hayatını kaybeden sürücünün Oltu'da petrol işletmeciliği yapan Mehmet Nuri Çelebi olduğu belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası öğrenilen Çelebi'nin aslen Diyarbakırlı olduğu, Oltu'da ikamet ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel