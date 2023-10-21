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Tankerde yanarak hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi

Erzurum'un Tortum ilçesinde yakıt dolu tankerin devrilerek yanması sonucu hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi. Tankerde hayatını kaybeden sürücünün Oltu'da petrol işletmeciliği yapan Mehmet Nuri Çelebi olduğu belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası öğrenilen Çelebi'nin aslen Diyarbakırlı olduğu, Oltu'da ikamet ettiği öğrenildi.