Üye Girişi
Haberler

Talas Belediyesi Engelli Vatandaşlara Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalye Desteği Verdi

Güncelleme:

Talas Belediyesi, hayırsever iş birliğiyle ilçedeki engelli vatandaşlara akülü araç ve tekerlekli sandalye desteği verdi. Dağıtım töreninde 27 akülü araç ile 32 tekerlekli sandalye teslim edildi.

Talas Belediyesi, hayırsever iş birliğiyle ilçedeki engelli vatandaşlara akülü araç ve tekerlekli sandalye desteği verdi.

Esma Hatun Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen dağıtım töreninde, 27 akülü araç ile 32 tekerlekli sandalye teslim edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, törendeki konuşmasında, engellilere yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Yalçın, "Yaşamın yanında her türlü engel de var. Engel sadece fiziki engel değil, beden engeli değil. Kardeşlerim kendi imkanlarıyla hayatlarını sürdürmeye çalışırken biz de onların hayatını kolaylaştırmak adına birçok toplantı yaptık ve bu fiziki mekanları düzeltiyoruz." dedi.

Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Talas Belediyesi Talas Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nuri Güler kimdir? AK Parti Aydın- Köşk Belediye Başkan adayı Nuri Güler kaç yaşında, nereli? Mehmet Sait Kılıç kimdir? MHP Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Kılıç kaç yaşında, nereli? Ufuk Altıntaş kimdir? AK Parti Aydın- Bozdoğan Belediye Başkan adayı Ufuk Altıntaş kaç yaşında, nereli? Bülent Tiryaki kimdir? MHP Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Bülent Tiryaki kaç yaşında, nereli? Diğdar Daşkın kimdir? Memleket Partisi Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Adayı Diğdar Daşkın kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? MHP Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Erol kimdir? AK Parti Aydın- Buharkent Belediye Başkan adayı Mehmet Erol kaç yaşında, nereli? Erhan Erden kimdir? MHP Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden kaç yaşında, nereli? Halil Sami Barış kimdir? MHP Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van İpekyolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van İpekyolu adayı Cevdet Altındağ kimdir? Kaan Diriöz kimdir? Memleket Partisi Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Kaan Diriöz kaç yaşında, nereli? Ali Çetinkaya kimdir? Memleket Partisi Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı Ali Çetinkaya kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gürpınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gürpınar adayı Mehmet Tahir Ertaş kimdir? Dilek Bektaş kimdir? Memleket Partisi Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Dilek Bektaş kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gevaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gevaş adayı Ruknettin Hakan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title