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İran'da Tahran Türk Okulu öğrencileri İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehitlerini Anma programı düzenledi

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Tahran Türk Okulu öğrencileri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma dolayısıyla bir program düzenledi. Programda öğrenciler marş ve şiirler okudu, tiyatro oyunları sahneledi. Büyükelçi ve diplomatlar da öğrencilere hediyeler takdim etti.

İran'da Tahran Türk Okulu öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma dolayısıyla bir program düzenledi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde yer alan okulda düzenlenen programda, öğrenciler marş ve şiirler okudu, tiyatro oyunları sahneledi.

Programa, Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, büyükelçilik diplomatları, öğrenci, öğretmen ve öğrenci velileri katıldı.

Program sonunda düzenlenen hediye töreninde Büyükelçi Kırlangıç ve diplomatlar öğrencilere hediyeler takdim etti.

AA muhabirine konuşan Okul Müdürü Abdullah Çubuk, Tahran Türk Okulu öğretmen ve öğrencileri olarak 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programı düzenlediklerini kaydetti.

"Öğrencilerimize 'Çanakkale Geçilmez' ruhunu ve bağımsızlığımızın göstergesi olan İstiklal Marşı'mızın ruhunu vermeye çalıştık." diyen Çubuk, bu çerçevede öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler ile okudukları marş ve şiirlerden oluşan bir program hazırladıklarını söyledi.

Çubuk, programa katılan Büyükelçi Kırlangıç ile misafirlere kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Umut Başar da hazırladıkları program için öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, "Okul öncesi öğrencilerimizden 8. sınıf öğrencilerimize kadar hepsinin emeği var bugünkü programda. Her biri gerek milli mutabakat metnimiz olan İstiklal Marşı'mızın yad edilmesi gerekse de Çanakkale Şehitlerimizin hatırlanması için gerçekten güzel etkinlikler hazırlamışlar." ifadelerini kullandı.

Bu program vesilesiyle Tahran'daki Türk vatandaşlarının da okulda toplandığını belirten Başar, "İş insanlarımız, velilerimiz, diplomatlarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Büyükelçimiz de programımıza iştirak ederek öğrencilerimize hediyelerini verdi." diye konuştu.

Başar, "Tahran Türk Okulu olarak her ne kadar ülkemizden uzak olsak da milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale 18 Mart Tahran İran Kültür Diplomasi Güncel Haberler

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