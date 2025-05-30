Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, İtalya ile İşbirliğine Hazır

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, İtalya ile İşbirliğine Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, İtalya ile karşılıklı menfaatler doğrultusunda işbirliğine her zaman açık olduklarını belirtti. Rahman, Astana'da gerçekleşen Orta Asya-İtalya zirvesinde enerji, tarım ve eğitim gibi alanlarda işbirliğini artırmanın önemine vurgu yaptı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkesinin karşılıklı menfaatlere dayalı tüm konularda İtalya ile yakın işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Rahman, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Birinci Orta Asya-İtalya liderler zirvesinde konuştu.

Orta Asya-İtalya Zirvesi'nin bölge ülkeleri ile İtalya arasındaki yapıcı diyaloğu sürdürme ve işbirliğini genişletme yolunda önemli bir adım olduğunu kaydeden Rahman, taraflar arasında enerji, su kaynakları, sağlık, tarım, bilim ve eğitim alanlarında işbirliğini artırmanın önemli olduğunu ve taraflar arasındaki ilişkilerde ticaret ve ekonomik ilişkilerin önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Rahman, taraflar arasındaki çok taraflı ilişkilerin daha da geliştirilmesi için mevcut potansiyelin tam olarak kullanılması ve bunun için etkili önlemler alınması gerektiğini dile getirirken, Tacikistan'ın hidroelektrik, madencilik ve mineraller, tarım ürünleri, tekstil ve diğer alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Rahman, İtalya'nın iş ve yatırım çevrelerini, yatırım ve ileri teknolojilerini Tacikistan'a çekmeye çağırarak, ülkesinin sanayi ve tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve ihracatında aktif rol üstlenmelerini istedi.

Rahman ayrıca, bölge ülkelerinin potansiyeli ve pazar ihtiyaçlarını dikkate alarak, İtalya Sigorta ve İhracat Kredi Kuruluşu (SACE) ile önde gelen İtalyan şirketlerinin işbirliğinde Orta Asya Yatırım Fonunun oluşturulmasını önerdi.

Bölgesel ulaşım güzergahlarının geliştirilmesine yönelik projelerin uygulanmasının taraflar arasında gelecek vaat eden işbirliği alanlarından olduğunu ifade eden Rahman, ayrıca taraflar arasında ortak eğitim programları, öğrenci değişimleri ve ortak bilimsel araştırmaları da içeren eğitim alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Rahman, dünyada hızla değişen durum ve çeşitli bölgelerde devam eden çatışmalara işaret ederek, çağdaş tehditlere karşı mücadelede işbirliğinin arttırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Rahman, Tacikistan'ın karşılıklı menfaatlere dayalı tüm konularda İtalya ile yakın işbirliğine hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.