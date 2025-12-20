Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, 1. Orta Asya-Japonya Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, zirvede sunulan tüm önerilerin barış, istikrar, karşılıklı saygı ve sürdürülebilir kalkınma yönündeki ortak arzuları yansıttığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, 1. Orta Asya- Japonya Zirvesi'nde konuştu.

Zirvede sunulan tüm önerilerin barış, istikrar, karşılıklı saygı ve sürdürülebilir kalkınma yönündeki ortak arzuları yansıttığını belirten Rahman, Japonya ile mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla uzmanların mesleki yeterliliklerinin artırılması, sanayi için teknik personel eğitimi, yeşil teknolojilerin yaygınlaştırılması ile hidroelektrik, sürdürülebilir tarım ve afet yönetimi alanlarında araştırma laboratuvarlarının kurulmasını içeren bir dizi stratejik öneri sunduklarını aktardı.

Rahman, Japonya, JICA (Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı) programları ve Tacikistan'da genç kamu görevlilerine Japon üniversitelerinde yüksek lisans eğitimi almaları için sunulan JDS programı (Japon İnsan Kaynakları Geliştirme Bursu) konusunda Tacikistan için güvenilir bir ortak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Rahman, ekonomi, altyapı, ulaşım, enerji, tarım, ekoloji, sağlık, eğitim ve hijyen alanlarındaki projelerin uygulanmasında verdiği destekten dolayı Japonya hükümetine teşekkürlerini iletti.

Yatırım ve teknoloji çağrısı

Rahman, bölgesel ülkelerin yeşil enerji alanındaki stratejilerini, özellikle hidroelektrik kapasitesinin geliştirilmesini ve Tacikistan ekonomisinin reel sektörünü hayata geçirmek için Japon yatırımlarını ve teknolojilerini beklediklerini söyledi.

Tacikistan'da hidroelektrik, madencilik, hafif sanayi ve gıda sanayi, otomotiv üretimi ve metalürji sektörlerin öncelikli olduğunu vurgulayan Rahman, Tacikistan'ın engin doğal kaynaklarını göz önünde bulundurarak, bu kaynakların çıkarılması ve işlenmesinde Japon ortaklarıyla geniş kapsamlı işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Su kaynaklarının korunmasının küresel gıda ve enerji güvenliği için kritik önemine değinen Rahman, ülkesinin su diplomasisini teşvik etmede öncü bir ülke olduğunun altını çizdi.

Rahman, katılımcıları, Mayıs 2026'da düzenlenecek "Duşanbe Su Süreci" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansa katılmaya çağırarak, denize çıkışı olmayan ülkesi için lojistik koridorların geliştirilmesini, transit kargo taşımacılığı için lojistik merkezler ve tarım kompleksleri kurulmasını önerdi.

Yapay zeka ve BM karar tasarısına verilen desteğe teşekkür

Dijitalleşme ve yapay zekanın bilimsel araştırmalar ile kaynak yönetiminde yeni ufuklar açtığını belirten Rahman, Tacikistan'ın girişimi olan " Orta Asya'da Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Fırsatlar Yaratmada Yapay Zekanın Rolü" başlıklı Birleşmiş Milletler (BM) karar tasarısının kabulü noktasında, Japonya ve diğer ortak ülkelerin desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Japonya Başbakanı Takaichi Sanae'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Orta Asya-Japonya Zirvesi'ne Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Kasım Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov da katıldı.