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Sydney'de alışveriş merkezine bıçaklı saldırı: 5 ölü

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- Sydney'de alışveriş merkezine bıçaklı saldırı: 5 ölü

SİDNEY - Avusturalya'nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıdda 5 kişinin öldüğü açıklandı.

Avusturalya'nın Sydney kentinde Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Yeni Güney Galler polisi, elindeki bıçakla etrafına saldıran erkek saldırganın 9 kişiyi yaraladığını açıkladı. Bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu bildiren polis olayda biri küçük çocuk 5 kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırganın da olay yerinde polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklanırken saldırganın, saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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