- Sydney'de alışveriş merkezine bıçaklı saldırı: 5 ölü

SİDNEY - Avusturalya'nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıdda 5 kişinin öldüğü açıklandı.

Avusturalya'nın Sydney kentinde Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Yeni Güney Galler polisi, elindeki bıçakla etrafına saldıran erkek saldırganın 9 kişiyi yaraladığını açıkladı. Bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu bildiren polis olayda biri küçük çocuk 5 kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırganın da olay yerinde polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklanırken saldırganın, saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği aktarıldı.