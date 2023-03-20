Suudi Arabistanlı Büyükelçi, AB temsilcileri ile Yemen'deki 'barış fırsatlarını' görüştü

Suudi Arabistan'ın Sana Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Avrupa Birliği (AB) diplomatik temsilcileri ile Yemen'deki barış çabalarını ele aldı.

AB Yemen misyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen ve Suudi Arabistan'daki AB diplomatik temsilcileri, Büyükelçi Al Cabir ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Yemen'de "barış fırsatlarını" desteklemeyi amaçlayan söz konusu görüşmenin bölgesel son gelişmeler üzerine yapıldığına işaret edilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde gerçekleşecek kapsamlı barış sürecine destekleri takdir edildi.

Açıklamada, görüşmenin nerede gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.

Yemen'deki kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.