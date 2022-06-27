Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen bombalı terör saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı. Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen bombalı terör saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı. Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'un Tel Ali ve Selce köylerinde araçlara yerleştirilen bombalar eş zamanlı patlatıldı. Terör saldırılarında yaralanan 5 sivil Cerabus'taki hastanelere nakledildi. Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Öte yandan, Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın sabah saatlerinde Cerablus ilçesinin güney kırsalına gerçekleştirdiği füze saldırılarında 3 sivil yaralanmıştı. Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor. AA / Ömer Koparan - Güncel Cerablus Suriye YPG Güncel Haberler

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