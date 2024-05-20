Suriye'nin kuzeyinde uyuşturucu operasyonu: 12 bin hap ve 3 kilo metamfetamin ele geçirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde düzenlenen operasyonda, 12 bin uyuşturucu hap ile 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 8 kişi yakalandı. Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde yerel güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde düzenlenen operasyonda, 12 bin uyuşturucu hap ile 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 8 kişi yakalandı.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde yerel güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde yapılan huzur operasyonlarında 12 bin uyuşturucu hap ve 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 8 kişi yakalandı.
Bab ilçe merkezi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.
29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından birçok bölgede görev yapacak yerel güvenlik güçleri, Türk Polis Akademisi tarafından eğitilmişti.