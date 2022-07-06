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Suriye'nin kuzeyinde Kurban Bayramı hazırlıkları başladı

AA - Mustafa Bathiş - Güncel
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Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK'dan arındırdığı Bab, Cerablus, Çobanbey, Azez ve Afrin'de kurulan kurban pazarlarında, bayram öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden temizlenen bölgelerde yaşayan halk, bayram alışverişi dolayısıyla çarşı ve pazarlara akın ederken kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre yükseliş görülüyor.

Kurak geçen yıl içinde ot, saman, yem gibi hayvan ürünlerinin az bulunması, Rusya-Ukrayna Savaşı ile hububat krizinin yaşanması ve dolar kurundaki artış hayvan pazarlarına da yansıdı.

Kurbanlık küçükbaşın fiyatı geçen seneki kura göre yaklaşık 1000 Türk lirasına tekabül ederken ( 370 bin Suriye lirası), bu sene fiyatların iki katına çıktığı ifade ediliyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

AA / Mustafa Bathiş - Güncel

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