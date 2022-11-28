Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, " Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA / Güncel Suriye YPG PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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