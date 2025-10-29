Haberler

Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona üst düzey Suriyeli yetkililer, araştırma merkezi yöneticileri, Şam'da görev yapan yabancı misyon mensupları, iktisatçılar, şirket temsilcileri, siyasetçiler, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Büyükelçi Köroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Büyükelçi Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam'da uzun yılların ardından ilk kez Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığını belirterek, "Bu kutlama, Şam'ın kurtarılmasından ve uzun yıllar süren diktatörlük rejimi ile işgallerin sona ermesinin ardından gerçekleşmiştir." dedi.

Türkiye'nin Suriye halkına yıllardır verdiği desteğe değinen Köroğlu, "Tarihten gelen köklü bağlarımıza ilaveten Türkiye, son yıllarda Suriye'de yaşanan ağır insani krize güçlü şekilde destek verdi. Kapılarımızı açtık, kardeşlerimizi koruduk. Ülkelerinin bağımsızlığını yeniden kazanabilecek kapasiteye ulaşmaları için yanlarında olduk." diye konuştu.

Köroğlu, Türkiye-Suriye ilişkilerine değinerek, "Suriye'nin geleceğine ve iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrine umutla bakıyoruz. Umuyoruz ki yeniden imar süreci kısa zamanda başlayacak, Türkiye bu konuda elinden gelen desteği vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinde iki ülkenin çok ağır bir felaket yaşadığını vurgulayan Köroğlu, "Allah'a şükür kısa sürede yaraları sardık ve ülkemiz yoluna güçlü şekilde devam ediyor. İnşallah Suriye de Türkiye'nin desteği ve bölge ülkeleriyle geliştireceği ilişkiler sayesinde yeniden ayağa kalkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk halkı Suriyeli kardeşlerine büyük bir cömertlik ve sevgiyle yaklaştı"

Etkinliğe katılan Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) Müdürü Ziyad el-Mehamid, iki halk arasındaki ilişkilerin güçlendiğini vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yıl dönümünde burada bulunmaktan onur duyuyoruz. Son 14 yıl boyunca Türk halkı Suriyelilere büyük bir cömertlik ve sevgiyle yaklaştı." dedi.

"Bugünün ülke için hayır, ilerleme ve refaha vesile olmasını diliyorum"

Süryani Ortodoks Kilisesi Türkiye Vekili Yardımcısı Mar Yusuf Bali ise "Bu anlamlı günde tüm Türk halkının bayramını kutluyor, bugünün ülke için hayır, ilerleme ve refaha vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türkiye'ye desteğinden dolayı teşekkür

???????Süveyda'daki Dürzi toplumunun önde gelen isimlerinden Leys el-Balus, Türk halkının sevincine ortak olduklarını belirterek, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözeten tutumuna teşekkür etti.

Balus, Ürdün'de kabul edilen yol haritasına destek verdiklerini ve Süveyda'daki masum sivillerin korunmasını temel öncelikleri olarak gördüklerini kaydetti.

"Dostluk ve kardeşlik 1200 yıl öncesine dayanıyor"

Halepli Türkmen milletvekili Tarık Silo Cevizci de Türkiye'nin bölge istikrarı için kritik role sahip olduğunu belirterek, "Türkiye ile Suriye arasındaki dostluk ve kardeşlik sadece son yüzyıla değil, en az 1200 yıl öncesine uzanmaktadır." dedi.

Yoğun katılımın gözlendiği resepsiyonda davetliler, Büyükelçi Köroğlu ile sohbet etti.

Davetliler, Türk halkına ve hükümetine yönelik tebrik ve iyi dileklerini iletti.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
