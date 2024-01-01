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Suriye'de Beşşar Esed rejimi saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti

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Suriye'nin Halep ilinin batısındaki Daret İzze ilçesine düzenlenen saldırılarda 4 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı. Saldırıyı Suriye rejimi ile İran destekli yabancı terörist gruplar gerçekleştirdi.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerinin Halep ilinin batısındaki Daret İzze ilçesine düzenlediği saldırılarda 4 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı.

Halep'in kuzeybatısındaki Nubbul beldesinde konuşlu Suriye rejimi ile İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Daret İzze ilçesine karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı.

Yaralılar tedavileri için hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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