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Süphan Dağı nisan ayında beyaza büründü

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Süphan Dağı nisan ayında beyaza büründü Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4058 rakımlı Süphan Dağı, nisan ayında yeniden beyaza büründü.

Süphan Dağı nisan ayında beyaza büründü

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4058 rakımlı Süphan Dağı, nisan ayında yeniden beyaza büründü.

Bölgede etkili olan sağanak yağışın yüksek rakımlı bölgelerde kar olarak düşmesi sonucu Süphan Dağı yeniden beyaza büründü. Bahar havasının yaşandığı Adilcevaz ilçesinin Süphan Dağı'yla bütünleşmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Ünal Emen isimli vatandaş, ilçe merkezinin yeşile büründüğünü, ancak Süphan Dağı'nda kış mevsimi yaşandığını söyleyerek, "Beyaz örtü Süphan Dağı'na her zaman yakışıyor" dedi.

(ORH-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Süphan dağı Adilcevaz Bitlis Güncel Haberler

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