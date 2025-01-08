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TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

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TFF, Süper Lig'in geri kalanında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemlerinin görev alacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Hakemlik sistemimizin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerin ligin ikinci yarısından itibaren hayata geçirilmesi planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen toplantının ardından Süper Lig için oldukça önemli kararlar alındı. TFF'den yapılan resmi açıklamada son günlerde gündemde olan 'Yabancı VAR' uygulamasına geçileceği açıklandı. Yapılan açıklamada "Hakemlik sistemimizin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerin ligin ikinci yarısından itibaren hayata geçirilmesi planlanmaktadır" denildi.

TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

"Göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz kapsamlı analiz ve değerlendirmeler neticesinde, hakemlik sistemimizin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerin ligin ikinci yarısından itibaren hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Yönetim Kurulumuzca alınan kararlar doğrultusunda:

  • Merkez Hakem Kurulu yeniden yapılandırılmakta olup, şirketleşme sürecine uygun kurumsal bir yapı tesis edilecektir.
  • Süper Lig ve 1. Lig operasyonları, kulüplerimizin de paydaşı olacağı Danışma Kurulu'nun çalışma prensiplerine uygun olarak MHK Başkanı yönetiminde yürütülecektir.
  • Süper Lig ve 1. Lig operasyonlarında kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi amacıyla TFF bünyesindeki ilgili uzmanlardan profesyonel destek sağlanacaktır.

Yönetim süreçlerinin şeffaflaştırılması ve profesyonelleştirilmesi kapsamında:

  • Hakem atamalarında net ve şeffaf kriterlere bağlı otomatik sistem uygulaması,
  • Performans değerlendirmelerinin kulüplerle paylaşılması ve sistematik itiraz süreçleri,
  • Profesyonel iletişim yönetimi devreye alınacaktır.

Alt ligler ve amatör liglerin yönetimi diğer MHK üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.

GEÇİCİ BİR SÜRE YABANCI VAR HAKEMİNE GEÇİLDİ

Geçtiğimiz haftalar itibarıyla, VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir. Bununla beraber, genç hakemlerimizin gelişimini ve yetkinliğini en üst seviyeye taşıyarak, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hakemlik sistemindeki bu yapısal dönüşümün futbol iklimini olumlu yönde etkilemesi adına disiplin talimatında ve diğer talimatlarda gerekli tüm revizyonlar yapılacaktır.

Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda, diğer alanlarda da planlanan değişiklikler kademeli olarak uygulamaya konulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Futbol Federasyonu"

TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Güncel
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Yorumlar (52)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Floryada bayraklar yarıya indirildi

Yorum Beğen142
Yorum Beğenme150
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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

fenevliler kaldı mı başka bişey :) şimdiden başka bahane bulun mesela hava durumu maç saati gibi yapısal sorunlarda olabilir pardon sorun dedim BAHANELER.

Yorum Beğen158
Yorum Beğenme56
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Haber Yorumlarıtahsin Tahsin1:

Bu dediğini Gs 3 hafta önce yaptı,bide çimlerin boyu dediler

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıEnes Özer:

Onlari daha cok sizinkiler yapiyo :)

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSalih Caliskan:

koç istedi hacıosman kırmadı

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıHuseyin Yakut:

feto cu camia üzgün

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme85
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Haber YorumlarıCerkes:

Sizde pkk lı

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıMGk:

Fetö 10 yıldır yok ne tasadüf Fener de yok

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıAhmet null:

Sg mal

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıcihan 10:

Türk hakemlerini kökten kaldırmalı..

Yorum Beğen138
Yorum Beğenme8
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