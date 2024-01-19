Sultangazi'de park halindeki minibüs çocuğa çarptı

Sultangazi'de park halindeyken fireni boşalan minibüsün çarptığı 13 yaşındaki çocuk, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Gökhan S. (41) tarafından 75. Yıl Mahallesi 1258 Sokak'a park edilen ve kısa bir süre sonra fireni boşalan minibüs, yokuş aşağı olan sokakta hızlandı. Savrulan araç, sokakta oynayan Yusuf Y'ye çarptıktan sonra sokağın sonundaki binanın demir korumalarına da aşarak bina boşluğuna düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polislerce de sokakta güvenlik önlemi alındı.

Yusuf Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bina boşluğuna düşen minibüs, kurtarıcı yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.