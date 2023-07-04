- Sultangazi'de kaçırıp tur attıkları kamyonetin akülerini çaldılar: O anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de bir fırının kamyonetini kaçırıp yaklaşık 1 saat boyunca tur atan hırsızlar, işyerinin arka sokağına park ettikleri aracın akülerini çaldı. Hırsızlar 2 aküyü çuvalla koyarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün sabah saat 07.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddedeki fırının önüne gelen sırt çantalı ve şapkalı olan şüpheli, bir süre oyalandıktan sonra içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Ardından ise park halindeki kamyoneti çalarak bölgeden uzaklaştı. Yaklaşık 1 saat boyunca ilçede tur atan hırsız, arkadaşıyla birlikte fırının arka sokağına gelerek aracı park etti. Daha sonra ise hırsızlardan birisi üzerindeki tişörtü değiştirdi. Ardından araçtan söktükleri 2 aküyü çuvala koyan hırsızlar, olay yerinden ayrıldı. Mehmet Çelik, kamyonetinin çalınması üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İşyerine geldiğinde kamyonetini park ettiği yerde bulamayan işyeri sahibi Mehmet Çelik, "Dün sabah saat 07.00 sırlarında kamera kayıtlarından anlıyoruz ben saat 08.00 gibi işyerime geldiğimde aracın yerinde olmadığını gördüm. İçeriye baktığımda anahtarlar içeride ama araba yok. Kamera kayıtlarını izlediğimizde önce gelip işyerinin camlarından tespit yapıyor. Kimse var mı yok mu diye. Daha sonra arabaya binip artık nasıl bir anahtarı varsa veya daha önceden başka birşey mi yapmışlar bilemiyoruz arabayı çalıştırmak suretiyle buradan yürüyüp gidiyor. Yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra arkada bina hizmetlisi vatandaş aracın bize ait olduğunu bildiğinden dolayı aracınızın aküleri arkada sökülüyor diye söylediğinde arka tarafa geçtik. Caminin yan tarafında arabayı park etmek suretiyle akülerini alıp çuvala koyup üzerindeki tişörtü değiştirmek suretiyle yürüyüp gitmişler. Biz hem buradaki kamera kayıtlarımızı hem de caminin kamera kayıtları ile birlikte yapılan işlemleri gösteren kayıtları polise teslim ettik ve şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

Olay anı kamerada

Çaldıkları kamyonet ile yaklaşık 1 saat boyunca tur attıktan sonra işyerinin arka sokağına gelip park eden 2 hırsızın aküleri çaldıkları o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce bir kişinin gelip işyerini incelediği ardından ise park halindeki kamyoneti çalarak uzaklaştığı daha sonra ise yanındaki bir arkadaşı ile işyerinin arka sokağına gelip kamyoneti park ettikleri ve aküleri çalarak çuvala koyup uzaklaştıkları görülüyor.