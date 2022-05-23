SULTAN ALPARSLAN'IN SU KABAĞINA İŞLENEN PORTRESİNE TALEBE YETİŞEMİYORLAR - Haberler

MUŞ'ta Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen 'Su Kabağı İşlemeciliği' kursunda, 1071'de Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın portresi işleniyor. Süs eşyası ya da gece lambası olarak kullanılan su kabakları bulunduğu yere ışık saçıyor. Usta öğreticisi Tülay Işık "O kadar fazla ilgi gördü ki, biz artık talebe yetişemiyoruz" dedi.

Muş'ta gençlere yönelik 'su kabağı işlemeciliği' kursu düzenlendi. Kursiyerler, kentte yetiştirilen su kabaklarını usta öğreticilerinden öğrendikleriyle sanata dönüştürüyor. Çeşitli hediyelik eşyalar üreten kursiyerler, su kabaklarının üzerine 1071'de Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın portresini işliyor. Büyük bir emek ve özveri ile hazırlanan su kabakları, adeta bulundukları yere ışık saçıyor. Hediyelik eşya veya dekoratif ev aksesuarları olarak hazırlanan Sultan Alparslan'ın portresinin işlendiği su kabakları, 400 ile 3 bin TL arasındaki fiyatlarla alıcı buluyor.

TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ

Sultan Alparslan'ın portresinin işlendiği su kabaklarına yönelik gelen taleplere yetişemediklerini ifade eden kurs usta öğreticisi Tülay Işık, 'Su kabağı işlemeciliği kursumuzda çeşitli hediyelik eşyalar üretiyoruz. Tabi önceden su kabaklarını il dışından istetiyorduk. Şuanda Muş'ta yetiştirilen su kabaklarını kullanıyoruz. Özellikle Sultan Alparslan'ın portresini su kabaklarına işledik. Öğrencilerime de öğrettim. Onlarda başladılar portre çizmeye, portre yapmaya, Bu işlediğimiz kabaklar çok ilgi gördü. Birçok bakanlığa hediye olarak gönderildi. Alparslan'ın portresinin işlendiği kabaklar, adeta ışık saçıyor. O kadar fazla ilgi gördü ki, biz artık talebe yetişemiyoruz" dedi.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel