'Süleymanpaşa'nın renkleri' fotoğraf yarışması düzenlendi

Süleymanpaşa Belediyesi ilçenin farklı özelliklerinin tanıtılması, şehrin potansiyelinin ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi amacıyla "Süleymanpaşa'nın renkleri" adlı fotoğraf yarışması düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Fotoğraf Derneği ve Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğinde düzenlenen yarışmaya 31 Temmuz'a kadar başvurulabilecek.

Yarışmaya katılacak fotoğrafların Süleymanpaşa'da çekilmiş olması, daha önce bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranacak.

Sonuç 8 Ağustos'ta açıklanacak. Değerlendirmeler sonucu yarışmada birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 2 bin 500 lira ödül verilecek.

Ayrıca 3 mansiyon, 10 jüri özel ödülü ve 30 sergileme ödülleri takdim edilecek.