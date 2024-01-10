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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, basın mensuplarıyla bir araya geldi

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uzunlar, medya mensuplarının önemli bir görev yürüttüğünü vurgulayarak, gazetecilerin anayasal zemin içerisinde görevlerini yerine getirdiğini belirtti ve meslek etiğini önemsediklerini dile getirdi. Ayrıca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Uzunlar, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Etkinlikte konuşan Uzunlar, medya mensuplarının önemli bir görev yürüttüğünü söyledi.

Gazetecilerin anayasal zemin içerisinde, hukuki ortamda görevlerini yaptığını anlatan Uzunlar, meslek etiğini her şeyin üstünde tutan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Uzunlar daha sonra basın mensuplarıyla sohbet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Yahya Kemal Beyatlı Gazeteciler Günü Medya Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

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