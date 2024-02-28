Irak'ın Süleymaniye kentinde KYB'nin PKK/YPG'ye verdiği destek güvenlik sorununa neden oluyor

Irak'ın Süleymaniye kentindeki vatandaşlar, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) terör örgütü PKK/ Ypg'ye alan açarak destek vermesinin kentte güvenlik sorunu, yatırımların engellenmesi ve mağduriyete neden olduğunu, hükümet ve halka zarar verdiğini belirtiyor.

Süleymaniyeliler, KYB'nin terör örgütü Pkk'ya kent merkezi ve çevresindeki desteğinin komşu ülkelere olduğu gibi bölge halkı için de tehdit oluşturduğunu düşünüyor.

AA muhabirine konuşan Süleymaniyeli araştırmacı-yazar Cemal Abdullah, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin siyasetinin çok açık olduğunu belirterek, "Irak'ın bir parçası olarak herhangi bir silahlı örgütün komşular için tehdit oluşturmasına izin vermez." ifadelerini kullandı.

Buna rağmen KYB'nin IKBY hükümetinin bağlı olduğu güvenlik politikalarına uymadığını vurgulayan Abdullah, KYB'nin terör örgütüne destek veren uygulamalarının da hükümetin politikalarının bir parçası olmadığını söyledi.

Abdullah, "Süleymaniye'de (KYB) bir parti karar alıyor, hükümet değil. Bu durum Süleymaniye'de güvenlik, siyasi ve idari bir kaos doğurmuştur. KYB lideri, yargı, yasama ve yürütme organlarına danışmadan kendi başına hüküm veriyor." diye konuştu.

"Kendi çıkarlarımızı, sınırlarımızda halkımızdan haraç alan Pkk'ya kurban edemeyiz." diyen Abdullah, terör örgütüyle işbirliğinin bölge halkı için oluşturduğu zarara ilişkin ise "Süleymaniye'de yatırımcılar güvenlik nedeniyle yatırım yapamıyor, çünkü siyasi istikrar yok. Bu sorumsuzca politikalar halka ve hükümete zarar veriyor." uyarısında bulundu.

"Türkiye ile iyi ilişkiler isteyip diğer yandan Pkk'yı savunamam"

Abdullah, terör örgütü Pkk'nın Türkiye'ye karşı oluşturduğu tehdidin hem Irak anayasasına hem de uluslararası prensiplere ve hukuka aykırı olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin kendisi için tehdit kaynağı olan yapılara karşı harekete geçme hakkı olduğunun altını çizen Abdullah, "Türkiye ile iyi ilişkiler isteyip diğer yandan Pkk'yı savunamam. Çünkü PKK Türkiye için tehdittir." dedi.

Abdullah, KYB'nin terör örgütüne verdiği destek konusunda kendisini düzeltmesi ya da Türkiye'nin kendisine karşı politikalarının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin, terör örgütüne destek verilmesi nedeniyle Süleymaniye Havalimanına hava sahasını kapattığını hatırlatan Abdullah, "Şimdi Erbil'den Diyarbakır uçuşları da başlıyor. Erbil'de ortak ticaret var, karşılıklı saygı var, ortak çıkarlar var. Çünkü PKK'ya destek vermiyorlar." diye konuştu.

"Süleymaniye, bir kişinin, bir partinin ya da yabancı bir kesimin (PKK) kurbanı olamaz"

Süleymaniye'de esnaflık yapan Sever Cemil de kentin idaresini ellerinde bulunduran KYB'li yöneticileri "kayıtsızlıkla" suçlayarak, bu süreci endişeyle geçirdiklerini söyledi.

Güvenlik kaygısı nedeniyle kamera karşısında konuşmak istemediğini belirten Cemil, "Görüntülü konuşmak istemiyorum, çünkü sorun yaşarım. Süleymaniye çarşısı esnafını hiç bu kadar tereddütlü ve mağdur görmemiştim." dedi.

Cemil, Süleymaniye'de halihazırda maaşların verilmemesi ve işsizlik nedeniyle çok kötü bir süreçten geçildiğini vurgulayarak, bölgede teröre verilen desteğin mevcut durumu daha kötü hale getirdiğine ilişkin şunları söyledi:

"Ne yazık ki Süleymaniye'yi yönetenler yaşananlara karşı çok ilgisiz ve kendi çıkarlarını halkın önünde tutuyorlar. Süleymaniye, bir kişinin, bir partinin ya da yabancı bir kesimin (PKK) kurbanı olamaz. Yıllarca barış yanlısı olduğumuzu ispat etmek için mücadele ettik. Şimdi komşularımız için tehdit unsuru haline geldik, bu da bize karşı uygulanan bir ambargoya neden oldu."

"Türkiye, halkımızın en çok gittiği ülkelerden biri"

Süleymaniye Turizm Firmaları Odası Başkanı Ata Enver de bölgeye yönelik uçuşlara Türkiye'nin hava sahasını kapatma kararının turizm ve ekonomiyi çok olumsuz etkilediğini belirtti.

Turizm firmalarının Türkiye ile çok iyi ilişkilerinin bulunduğunun altını çizen Enver, "Türkiye, halkımızın en çok gittiği ülkelerden biri. Kış aylarında haftada 5, yazın ise 15 uçak seferi gerçekleştiriliyordu." ifadelerini kullandı.

Süleymaniye'deki turizm firmalarının yüzde 60'ının iş alanının Türkiye olduğunu vurgulayan Abdullah, bölgeden Türkiye'ye gitmek isteyen vatandaşların Kerkük ve Erbil havalimanlarını kullandıklarını dile getirdi.

Terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'deki varlığı

Terör örgütü PKK, KYB'nin verdiği destekle Süleymaniye ve çevresinde sözde siyasi yapı ve uzantıları dahil terörist yapılanmasını sürdürüyor.

KYB, terör örgütü PKK'ya kent merkezi ve kırsalda açtığı alanın yanı sıra, Suriye-Kandil arasında lojistik destek ve teröristlere askeri eğitim de veriyor.

İran-Irak sınırındaki çeşitli noktalarda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapan PKK'lı teröristler, kırsalda ise sözde kontrol noktaları kurarak yol kesme, haraç alma ve adam kaçırma gibi terör eylemleriyle bölge halkı için tehdit unsuru olmaya devam ediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin Şubat 2021'de yaptığı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın bölgede dağları ve yerleşim alanlarını işgali nedeniyle 800 köyün yeniden inşası tamamlanamazken, terör örgütü çiftçilerin topraklarına erişimini de engelliyor.