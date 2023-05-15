Sudan ordu komutanı Burhan, HDK'nin tüm banka hesaplarının dondurulduğunu bildirdi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) ait tüm banka hesaplarını dondurma kararı aldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) ait tüm banka hesaplarını dondurma kararı aldı.

Burhan, yayınladığı kararnamelerle, HDK ile ilişkili 4 ordu görevlisini emekli etti, Merkez Bankası Başkanı Hüseyin Yahya Jankol'u da görevden aldı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, HDK ve ona bağlı tüm şirketlerin banka hesaplarının dondurulmasına karar verdi.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.