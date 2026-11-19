Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, " Antalya'da hükümetler, şehirler, iş dünyası, yatırımcılar ve daha pek çok kesim, Eylem Gündemi'nin altı ekseninin tamamında güçlerini birleştirdi. Tarım ve gıda sistemlerini dönüştürmekten, şehirler, altyapı ve su için dayanıklılık inşa etmeye kadar uzanan bu altı tematik eksen, temiz ve iklim değişikliğine dirençli bir geleceğin temellerini oluşturuyor." dedi.

Stiell, Antalya'da yapılan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında düzenlenen "Küresel İklim Eylemi Üst Düzey Etkinliği"nin açılışında konuştu.

Temiz enerjiye geçişin artık geri döndürülemez bir noktada olduğunu belirten Stiell, "İklim değişikliğine uyum ise kenarda kalmış bir konu olmaktan çıkıp ana akıma yerleşmekte. Her iki küresel dönüşümün hızı ve adaleti, bundan sonra yapacaklarımıza bağlı. Küresel İklim Eylem Gündemi de bu süreçte hayati bir rol oynayabilir." diye konuştu.

Stiell, yıldan yıla bir ilerleme santrali işlevi gören Eylem Gündemi kapsamında Cop31'in, taahhütleri yatırıma, altyapıya ve insanların hissedebileceği somut ilerlemelere dönüştürerek gerçek dünyadaki sonuçlara şimdiden büyük bir ivme kazandırdığını kaydederek, "Antalya'da hükümetler, şehirler, iş dünyası, yatırımcılar ve daha pek çok kesim, Eylem Gündemi'nin altı ekseninin tamamında güçlerini birleştirdi. Tarım ve gıda sistemlerini dönüştürmekten, şehirler, altyapı ve su için dayanıklılık inşa etmeye kadar uzanan bu altı tematik eksen, temiz ve iklim değişikliğine dirençli bir geleceğin temellerini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Bu alanların her birinde kaydedilen ilerlemenin, ilk küresel durum değerlendirmesinde belirlenen hedeflere ulaşmaya yaklaştırdığını ve ikincisi için daha güçlü bir konuma getirdiğini söyleyen Stiell, "Bugün başlatılan COP31 Elektrifikasyon Teslimat Paketi, birinci eksen boyunca yürütülen harika çalışmaları yansıtarak elektrik, şebeke, ulaşım, binalar ve sanayi alanlarındaki eylemleri bir araya getiriyor. Bu paket, Net Sıfır İçin Elektrik Şirketleri İttifakı (Utilities for Net Zero Alliance) üyelerinin şebekeler, yenilenebilir enerji ve depolama alanlarında yılda en az 156 milyar dolarlık yatırım planlarını içeriyor." diye konuştu.

"Bugün, küresel iklim hamlemiz için bir aydınlanma anı"

Stiell, bu rakamın, 21 bin kilometreden fazla yeni şebekenin inşa edildiği geçen yıla kıyasla yüzde 5 daha yüksek olduğunu vurgulayarak, "Elektrifikasyon, sera gazı kirliliğini ve enerji maliyetlerini düşürmeye, ayrıca enerjiye erişimdeki ciddi adaletsizlikleri gidermeye yardımcı olan muazzam bir verimlilik artırıcı. Diğer tüm çalışma alanlarında da ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. Bu durum piyasalara çözümlerin artık mevcut olduğu sinyalini veriyor." dedi.

Onarıcı tarım programlarının halihazırda 116 ülkede 66 milyon hektarı kapsadığını, uygulamayı desteklemek üzere yaklaşık 2,3 milyar dolar kaynak aktarıldığını kaydeden Stiell, şu değerlendirmede bulundu:

"Sonsuza Dek Tropikal Ormanlar Fonu (Tropical Forest Forever Facility), 500 milyon doların hemen altında yeni taahhüt bildirerek toplam sermayesini 8 milyar doların üzerine çıkardı, daha gidilecek yol olsa da bu önemli bir ilerleme. İstanbul Sıfır Atık Eylem Platformu kapsamında Afrika, Asya, Latin Amerika ve Karayipler'deki yirmi bölgede atık azaltma, yeniden kullanım, onarım ve geri dönüşüme yönelik yerel yaklaşımlar pilot olarak uygulanıyor."

Stiell, Küresel İklim Eylemi Yıllığı'nın, Antalya'da elde edilen başarıları yansıtacak şekilde güncellendiğini belirterek, "Bu sonuçların uzun bir listesi ayrıca NAZCA Kanıt Portalı'nda da takip ediliyor. Bugün, küresel iklim hamlemiz için bir aydınlanma anı. Daha ucuz enerji maliyetlerinden daha temiz havaya ve daha iyi sağlığa kadar her yerdeki insanlara muazzam faydalar getiriyor." ifadesini kullandı.

"İklim eylemini hızlandırmalı, ölçeğini büyütmeli ve yaygınlaştırmalıyız"

Milyarlarca insanın iklim eyleminin bu büyük kazanımlarından pay alabilmesi için bu ivmenin her ülkeye taşınması gerektiğine işaret eden Stiell, "Kırılgan gelişmekte olan ülkelerin uygun maliyetli finansmana ve teknolojiye ihtiyacı var. İşçiler ve topluluklar bu büyük değişimi şekillendirmeye yardımcı olmalı ve bu süreçte desteklenmeli. Bilimin gerekliliklerini ve hızlanan felaketlerin ölçeğini karşılamak için her alanda çok daha hızlı hareket etmeliyiz, iklim eylemini hızlandırmalı, ölçeğini büyütmeli ve yaygınlaştırmalıyız." diye konuştu.

Stiell, pek çok gelişmekte olan ülkenin bu gündeme tam olarak dahil olma konusunda zorluklarla karşılaştığına dikkati çekerek, "Her ülkenin ve bölgenin bundan fayda sağlaması ve uygulamayı hızlandırabilmesi elzem. Bu nedenle ülkeleri, yıl boyunca kendilerini Eylem Gündemi fırsatlarıyla buluşturabilmemiz için Sekretarya ile gönüllülük esasına dayalı olarak odak noktalarını paylaşmaya bir kez daha davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu hafta, COP toplantıları arasındaki kolektif eylemi ve İklim Haftalarının Eylem Gündemi'ne katkısını güçlendirmeyi taahhüt eden ortak bir bildiri yayımladıklarını hatırlatan Stiell, şu değerlendirmede bulundu:

"Diğer iklim haftalarının da bu sürece katılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İnsanlığın en zorlu ortak görevini yerine getirmek için hiç bu kadar iyi araçlara sahip olmamıştık ve başarmaktan kazanacağımız hiç bu kadar çok şey olmamıştı. Şimdi bu araçları her ulusun ve milyarlarca insanın eline vermek için çalışmalıyız. Bunu başarmamıza yardımcı olması için Eylem Gündemi'nin tüm gücünü serbest bırakalım."

Kaynak: AA