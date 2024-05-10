St. Petersburg'da Otobüs Nehre Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde seyir halindeki bir otobüs, Moyka Nehri'ne düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedeni ise soruşturma altında.
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Rus haber ajansı Tass'a göre, kent merkezinde seyir halindeki otobüs Moyka Nehri'ne düştü.
Kazada yaklaşık 20 kişinin bulunduğu otobüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.