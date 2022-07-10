Sri Lanka'da göstericilerin sokakta bekleyişi sürüyor
AA - Thusitha Krishnadasa - Güncel
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Meydanda toplanan göstericiler Devlet başkanlığı yerleşkesindeki protestocular Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, Başbakan Ranil Wickremesingh'in istifa etmeye hazır olduğunu söylemesine rağmen göstericilerin sokaklarda ve kamu binalarındaki bekleyişleri sürüyor.
Meydanda toplanan göstericiler
Devlet başkanlığı yerleşkesindeki protestocular
Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, Başbakan Ranil Wickremesingh'in istifa etmeye hazır olduğunu söylemesine rağmen göstericilerin sokaklarda ve kamu binalarındaki bekleyişleri sürüyor.
AA / Thusitha Krishnadasa - Güncel