Sri Lanka'da göstericilerin sokakta bekleyişi sürüyor Meydanda toplanan göstericiler Devlet başkanlığı yerleşkesindeki protestocular Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, Başbakan Ranil Wickremesingh'in istifa etmeye hazır olduğunu söylemesine rağmen göstericilerin sokaklarda ve kamu binalarındaki bekleyişleri sürüyor. Meydanda toplanan göstericiler Devlet başkanlığı yerleşkesindeki protestocular Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, Başbakan Ranil Wickremesingh'in istifa etmeye hazır olduğunu söylemesine rağmen göstericilerin sokaklarda ve kamu binalarındaki bekleyişleri sürüyor. AA / Thusitha Krishnadasa - Güncel Sri Lanka Güncel Haberler

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