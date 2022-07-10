Sri Lanka'da göstericilerin sokakta bekleyişi sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sri Lanka'da göstericilerin sokakta bekleyişi sürüyor

AA - Thusitha Krishnadasa - Güncel
 - Güncelleme:

Meydanda toplanan göstericiler Devlet başkanlığı yerleşkesindeki protestocular Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, Başbakan Ranil Wickremesingh'in istifa etmeye hazır olduğunu söylemesine rağmen göstericilerin sokaklarda ve kamu binalarındaki bekleyişleri sürüyor.

Meydanda toplanan göstericiler

Devlet başkanlığı yerleşkesindeki protestocular

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, Başbakan Ranil Wickremesingh'in istifa etmeye hazır olduğunu söylemesine rağmen göstericilerin sokaklarda ve kamu binalarındaki bekleyişleri sürüyor.

AA / Thusitha Krishnadasa - Güncel

Sri Lanka Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title