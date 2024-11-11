SPK Başkanı Gönül, Adana'da konuştu Açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Biz Sermaye Piyasası Kurulu olarak asıl işimiz yatırımcının korunması ve piyasanın düzgün işleyişinin sağlanması. Özellikle sosyal medya mecralarından tüyo veya benzeri isimlerle yayılan bilgilerin önüne geçmeye çalışıyoruz." dedi.

Gönül, SPK tarafından oluşturulan Finansal Okuryazarlık Platformunca Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, finansal okuryazarlıkta hedef kitlelerini gençler, ev hanımları ve finans profesyonelleri olmayanların oluşturduğunu söyledi.

Toplumun tüm kesiminin finansal okuryazarlık seviyesini arttırmayı da amaçladıklarını kaydeden Gönül, düzenlenen toplantılarda borsadaki riskleri analiz etme konusunda bilgi paylaştıklarını belirtti.

Gönül, finansal okuryazarlığın ülke çapında yaygınlaştırılması için yediden yetmişe her kesimin ulaşabileceği bir portal hazırladıklarını bildirerek, şunları aktardı:

"Portalı finansal okuryazarlığı tek tek anlatmak için hazırladık. Bu portala girdiğiniz zaman ilk başta bir testle karşılaşıyorsunuz. Bu test sonucunda daha da sorular soruluyor. Bu portalı hazırlarken dedik ki, bu portal aynı zamanda eğitimi tamamlayanların da işine yarasın ve Türkiye'de ilk defa Finansal Okuryazarlık Sertifikası'nı veren bir portal oldu. Bu çok önemli. Çünkü bu Finansal Okuryazarlık Sertifikasını aldığınız zaman özellikle finans sektöründe çalışmak istiyorsanız bu size artı demektir. Peki biz ne yaptık bugüne kadar. Portalı hazırladık, üniversitelerimizle işbirliği yapıyoruz. Ayrıca bakanlıklarımızla, İŞKUR, KOSGEB ve organize sanayi üst kuruluyla protokollerimizi yapıyoruz. Elimizden geldiğince bu eğitimi alanların önünü açmaya çalışıyoruz. Onun için şiddetle tavsiye ediyorum. Bu eğitimleri tamamlayıp sertifikanızı alın. Biz Sermaye Piyasası Kurulu olarak asıl işimiz yatırımcının korunması ve piyasanın düzgün işleyişinin sağlanması. Özellikle sosyal medya mecralarından tüyo veya benzeri isimlerle yayılan bilgilerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Ama şunu biliyoruz ki, eğer sizin finansal okuryazarlığınız yeterince yüksek olmazsa bu tuzaklara düşmeniz mümkün. Onun için biz oyuncu değil yatırımcı olmanızı istiyoruz. Yani borsaya yatırımcı olarak girmenizi çok önemsiyoruz."

Türkiye'nin alanında ilk ve tek okulu olma özelliği olan Sermaye Piyasası Kurulu Finans Anadolu Mesleki Teknik Lisesi'nin İstanbul'da projelerinin çizildiğini vurgulayan Gönül, "Gerçek anlamda hem finans öğreten hem de finans sektörüne eleman yetiştirmek amaçlı meslek lisesi olacak. Bir finans akademimiz olacak. İnşallah üniversite mezuniyetinden sonra finans akademisi size sermaye piyasası profesyoneli olmak için yürümeniz gereken yolda ciddi bir adım olarak karşınıza çıkacak. Mutlaka Finansal Okuryazarlık Sertifikası'nı alın. Bu size sadece bir iş kapısı gibi görünmesin, paranızı yönetebilirseniz hayatınızı yönetebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri Yıldız ve Karamık

Gönül'ün konuşmasının ardından AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, öğrencilerle bir araya gelerek sorularını cevaplandırdı.

Programın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yıldız, finansal okuryazarlık eğitimine erkenden başlamanın farkındalığı artırdığını söyledi.

Günlük hayat içerisinde farkında olmadan bazı ihtiyaçların ortaya çıktığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Finansal okuryazarlık aslında günlük bir kavram gibi geliyor ama içerisindeki bu farkındalığı geliştirdikçe aslında ne kadar büyük bir ihtiyacı karşıladığını gördüğümüz bir başlık. Burada da eğitimden istifade eden arkadaşlarımız bu konudaki farkındalığın ne kadar arttığını, aslında küçük detaylarla hayatlarını çok daha kolaylaştırabilecek pek çok bilgiye eriştiklerini gördüm. Bu beni çok mutlu etti."

AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık da Sermaye Piyasası Kurulu öncülüğünde ortaklaşa finansal okuryazarlık platformunun kurulduğunu anımsattı.

Türkiye'de finansal okuryazarlık seferberliği başlattıklarını dile getiren Karamık, "Toplumun her kesimini finansal okuryazarlık konusunda bilinçlendirelim, eğitelim ki hayata hazır başlasınlar. Çünkü 'parasını yöneten hayatı yönetir' diyoruz. Gençleri eğitmek finansal okuryazarlık konusunda bilinçlendirmek çok önemli. Çünkü bu sadece parayla ilgili bir konu değil. Kişisel mutlulukla ve huzurla ilgili. Toplumsal bir konu, çünkü boşanmaların büyük bir oranının aslında altında maddiyat var, parayı yönetememe var." diye konuştu.

Bugünün dünyasında girişimciliğin çok kıymetli olduğunu aktaran Karamık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz girişimci sayısını artırmayı düşünüyoruz. Ama girişimciler finansal okuryazar olmadıkları için çok değerli fikirleri ölüyor. O yüzden diyoruz ki önce nakit akışı ve bütçe yapımı. Bunları öğrenip ondan sonra girişimciliğe adım atılmasını istiyoruz. Yani kısacası finansal okuryazarlık sadece iş dünyası, yatırımcı, borsa, kripto para bunlarla ilgili değil. İş kadınlarını da ilgilendiriyor, ev kadınlarını da ilgilendiriyor. İlkokul çocuklarını da ilgilendiriyor yaşlıları da ilgilendiriyor."