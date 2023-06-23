'Soruşturmacıları soruşturan' Kongre'de ifade verdi
Güncel Haberler
FBI'ın Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturmasıyla ilgili 4 yıl süren çalışmasını geçen ay kamuoyuyla paylaşan eski özel savcı John Durham Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nda ifade verdi.
FBI'ın Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturmasıyla ilgili 4 yıl süren çalışmasını geçen ay kamuoyuyla paylaşan eski özel savcı John Durham Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nda ifade verdi
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel