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'Soruşturmacıları soruşturan' Kongre'de ifade verdi

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FBI'ın Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturmasıyla ilgili 4 yıl süren çalışmasını geçen ay kamuoyuyla paylaşan eski özel savcı John Durham Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nda ifade verdi.

FBI'ın Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturmasıyla ilgili 4 yıl süren çalışmasını geçen ay kamuoyuyla paylaşan eski özel savcı John Durham Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nda ifade verdi

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Rusya Güncel Haberler

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