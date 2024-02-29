Üye Girişi
Haberler

Sorgun Kaymakamlığı Öğrencilere Sinema Keyfi

Güncelleme:

Sorgun Kaymakamlığı, daha önce hiç sinemaya gitmeyen öğrencileri Yozgat'ta sinema salonuna götürüp film izlettirdi. Etkinlik kapsamında 125 öğrenci faydalandı.

Sorgun Kaymakamlığı daha önce hiç sinemaya gitmeyen öğrencileri, Yozgat'ta sinema salonuna götürüp film izlettirdi.

Sosyal Dayanışma Vakfı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün planlamasıyla gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili AA muhabirine konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, 125 öğrencinin etkinlikten faydalandığını söyledi.

Öğrencilerde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Öcal, "Öğrencilerimizi hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amaçlandı. Sinemayla buluşturulan öğrencilerimize, sinemanın ardından çeşitli aktiviteler yapma imkanı sunuldu. Kaymakamımız İhsan Emre Aydın, öğrencilerimizi bu güzel etkinlikte yalnız bırakmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Sorgun Yozgat Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TFF yayın ihalesini neden iptal etti? Süper Lig yayın ihalesi neden iptal oldu? SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? Seçmen kaydı nereden sorgulanır? SEÇMEN SORGULAMA EKRANI! İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ne için kılınır, kaç rekat? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor'da kim elendi? 29 Şubat Survivor All Star eleme adayları kimler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi neden uygulanır? 1 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2024 İLK SAHUR NE ZAMAN? Müslümanlar ilk sahura hangi gece kalkacak? Kamil Saraçoğlu kimdir? Kütahya Belediye Başkanı Adayı Kamil Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Yunus Kaya kimdir? HÜDA PAR Sivas Belediye Başkan Adayı Yunus Kaya kaç yaşında, nereli? Nail Yalçın kimdir? HÜDA PAR Sinop Belediye Başkan Adayı Nail Yalçın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title