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Alperen Ocakları Sorgun İlçe Başkanlığı Şehit Mezarlarını Temizledi

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Alperen Ocakları Sorgun İlçe Başkanlığınca Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan şehit mezarlarının bakımı ve temizliği yapıldı.

Alperen Ocakları Sorgun İlçe Başkanlığınca Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan şehit mezarlarının bakımı ve temizliği yapıldı.

Alperen Ocakları Sorgun İlçe Başkanı Ahmet Özbek, AA muhabirine, ülkenin şehit ve gazilere çok şeyler borçlu olduğunu, bu nedenle şehitleri saygı, sevgi ve minnetle andıklarını söyledi.

Yönetim kurulu üyeleriyle şehit mezarlarını ziyaret ettiklerini ifade eden Özbek, "Ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şehadet şerbetini içen şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Şehitlerimizin kabri başında dua ettik, yabani otları temizledik, çiçek ekimi yaptık ve onarılması gereken yerleri onardık. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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