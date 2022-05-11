Son dakika! YANGINDA MAHSUR KALAN 7'Sİ ÇOCUK 10 KİŞİYİ, ZABITA VE İTFAİYE KURTARDI

AKSARAY (DHA) - AKSARAY 'da çamaşır makinesinden kaynaklı çıkan yangında evde mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişi, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma sırasında dumandan etkilenen 2 zabıta memuruna hazırda bekleyen ambulansta müdahale edildi.

Taşpazar Mahallesi 812 Sokakta 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Afganistan uyruklu Saqaw Mohammadharıf Kunduz'un (29) evinde çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle evi duman kaplarda Kunduz, eşi, 7 çocuğu ve annesi de evde mahsur kaldı. O sırada sokaktan geçen Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli komiser Cihan Coşkun ve Halil Öksün, itfaiye ekipleriyle birlikte 3'üncü kata çıkıp mahsur kalan Kunduz ailesi fertlerini kurtardı. Kurtarma sırasında dumandan etkilenen Coşkun ve Öksün'e, hazırda bekletilen ambulansta müdahale edildi. Alevler de itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel