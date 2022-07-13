Son dakika... Van'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Van'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Van'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberler... VAN'ın Çatak ilçesinde ot biçmeye giden işçileri taşıyan minibüs, takla atarak devrildi.

VAN'ın Çatak ilçesinde ot biçmeye giden işçileri taşıyan minibüs, takla atarak  devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Elmacı Mahalesi yakınlarında meydana geldi. Ot biçmeye giden işçileri taşıyan Medeni T., yönetimindeki 06 AR 2874 plakalı minibüs, takla atarak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin olay yerine geldiği kazada Eyüp Tüci ve Ömer Tutal hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çatak Van Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title