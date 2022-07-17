Son Dakika | Sudan'daki kabile çatışmasında ölü sayısı 33'e yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Sudan'daki kabile çatışmasında ölü sayısı 33'e yükseldi

AA - Ömer Erdem - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Sudan'daki kabile çatışmasında ölü sayısı 33'e yükseldi

Son dakika habere göre Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde Hausa ve Berti kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda ölü sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde Hausa ve Berti kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda ölü sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, olaylarda şu ana kadar 33 kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hausa ile Berti kabileleri arasında bir çiftçinin öldürülmesi sonucu çıkan ve diğer bölgelere de yayılan çatışmalar sonrası çok sayıda asker bölgede konuşlandırılmıştı. Acil durum ilan edilen bölgenin Damazin ve Rusayris kentlerinde, 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Mavi Nil Bölgesi Güvenlik Komitesinden dün yapılan yazılı açıklamada, çatışmalarda 31 kişinin öldüğü, 39 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Sağlık Bakanlığı Facebook Sudan Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title