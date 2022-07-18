Son Dakika | Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine acı haber verildi Son dakika gündem haberine göre Van'ın Çatak ilçesi kırsalında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine şehadet haberi ulaştı. Van'ın Çatak ilçesi kırsalında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine şehadet haberi ulaştı. Yetkililer, şehit Bozkurt'un (43) merkez Kocasinan ilçesindeki babaevine gelerek, anne Nefika ve baba Mehmet Bozkurt'a acı haberi verdi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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