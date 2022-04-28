Mahkemede ifade değiştirmişti baba kızın davasında dinlenen polisler: Özgür iradesiyle ifade verdi

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de 15 yaşındaki kızının Instagram'da erkeklerle konuşmasına sinirlenerek kızını darbeden ve dayaktan kaçarak balkona çıkan kızına "Atla işimi kolaylaştır" dediği öne sürülen baba Haci Ş.'nin yargılandığı davada, mağdur kızın ifadesini alan polisler tanık olarak dinlendi. Karakolda babasının "Atla" demesi üzerine atladığını belirten mağdur A.Ş'nin mahkemede "Dengem kayboldu, düştüm" diyerek ifade değiştirmesi üzerine dinlenen polisler, mağdurun kendi iradesiyle söylediklerini tutanağa geçirdiklerini belirttiler.

Esentepe Mahallesi'nde 8 Ocak'ta yaşanan olay sonrasında 4. kattaki balkondan aşağıya düşen mağdur A.Ş. önce park halinde bulunan bir otomobilin üstüne sonra da arabadan sekerek beton zemine düşmüştü.

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İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

POLİSLER TANIK OLARAK DİNLENDİ

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

TUTUKLULUK DEVAM

İDDİANAME

Mağdurda kemik kırığı olacak şekilde yaralandığı kaydedilen iddianamede, olay günü şüphelinin kızının Instagram üzerinden erkeklerle konuştuğunu görmesi üzerine sinirlenerek mağduru darbettiği anlatıldı. İddianamede mağdurun babası kendisini darbederken kardeşinin odasının penceresine çıktığı ve kardeşinin "İn" demesi üzerine indiği, buna rağmen şüphelinin mağduru darbetmeye devam ettiği, mağdurun babasının baskılarına dayanamayarak balkondan atladığı ve mağdur atlamadan şüphelinin mağdura "Atla işimi kolaylaştır" diyerek kastını ortaya koyduğu, böylece şüphelinin "Cebir ve tehdit altında kızını intihara yönlendirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği kaydedildi. Şüphelinin 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel