Son Dakika | Madagaskar'da 2 albinosun serbest bırakılması için düzenlenen protestoda en az 11 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Madagaskar'ın güneydoğusunda kaçırılan 2 albinosun serbest bırakılması için düzenlenen protestoda polis ateş açması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Madagaskar'ın güneydoğusunda kaçırılan 2 albinosun serbest bırakılması için düzenlenen protestoda polis ateş açması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ulusal Jandarma Komutanı Andry Rakotondrazaka, yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Ikongo kasabasında kaçırılan 2 albinosun serbest bırakılması için bölgedeki karakolun önünde protesto düzenlendiğini belirtti.

Protesto sırasında polisin göstericilere ateş açması sonucu en az 11 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Rakotondrazaka, 18 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Rakotondrazaka, polisin karakol ve kışlaları taşlayan büyük kalabalığı dağıtma girişiminin başarısız olduğunu ve onları ateş açmaya zorladığını söyledi.

"Jandarmaların ve ailelerinin hayatlarını ve mallarını korumak için askerler silah kullanmak zorunda kaldı." diyen Rakotondrazaka olayla ilgili soruşturmaların başlatıldığını ifade etti.

Dünya genelindeki albinos bireyler arasında en zor durumda olanların başında güneşin yakıcı sıcağıyla mücadele etmenin yanı sıra büyücüler tarafından öldürülme korkusu yaşayan Afrikalılar geliyor.

Bazı yerel geleneklerde albinosların uzuvlarının sihirli olduğuna ve bu uzuvların, sahip olan kişiye şans ve sağlık getireceğine inanılıyor.

Bu nedenle albinoslar Afrika'nın bazı ülkelerinde zengin olmak, iyi bir kısmet bulmak ve sağlığına kavuşmak isteyenler tarafından katlediliyor.

Bazı ülkelerde de albinos ya da engelli çocukların kötü ruhlar tarafından kontrol edildiğine inanılıyor.